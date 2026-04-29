ЦБ РФ сократил продажи юаня до 4,6 млрд рублей с 4,7 млрд

Операции проводятся на внутреннем рынке в валютной секции Мосбиржи в инструменте «юань — рубль»

Банк России продал на внутреннем рынке юани с расчетами 28 апреля 2026 года на сумму 4,6 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем продаж валюты на внутреннем рынке с расчетами 27 апреля составлял 4,7 млрд рублей.

Операции покупки и продажи иностранной валюты Банк России проводит на внутреннем рынке в валютной секции Мосбиржи в инструменте «юань — рубль».

Ариана Ранцева