Политолог Перенджиев рассказал, кого ЕС может включить в следующий пакет санкций

По его словам, в России уже сочиняют анекдоты по поводу европейских пакетов

В следующие пакеты санкций Евросоюз может включить певца Филиппа Киркорова и других российских артистов, которых еще нет в их «перечне», а также железные и автомобильные дороги, мосты и посты ГИБДД, однако все эти запреты находятся уже на «грани смеха». Об этом сообщил «Реальному времени» доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

— В Европе санкции преподносят как ограничения, которые имеют серьезное значение, но в России они уже давно приобрели комический характер. В нашей стране даже сочиняют анекдоты по поводу европейских пакетов. Например, один товарищ говорит другому: «Слушай, я приду к тебе в гости сегодня?», другой отвечает: «Хорошо, приходи, только имей в виду, что туалет у меня под санкциями Евросоюза. Так что в туалет ко мне тебе ходить нельзя, но выпить водки на кухне можно», — высмеял решения европейских властей политолог.

Он подчеркнул, что, начиная примерно с 17-го пакета, Евросоюз начал вводить свои санкции против себя. Более того, вводимые «запреты» бьют и по европейскому народу, которым правят члены ЕС. Причем, судя по их заявлениям, шансов, что они образумятся, не наблюдается.

Никита Егоров