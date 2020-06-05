Погромы в США могут вновь обрушить нефтяные рынки

Фото: Justin Sullivan (rbc.ru)

Сегодняшние торги на нефтяных рынках закончились уверенным ростом котировок обоих главных биржевых сортов нефти. И Brent, и WTI существенно прибавили в течение дня на хорошей статистике с рынка труда США и, конечно, в преддверии завтрашней встречи ОПЕК+, от которой ожидают договоренностей о дальнейшем снижении добычи внутри картеля и в других странах-экспортерах. «Реальное время» спросило у экономиста и блогера Альберта Бикбова, какие еще факторы влияют на восстановление нефтяного рынка после апрельского обвала (порой до отрицательных значений) и что может остановить рост.



Шестая неделя подряд в плюсе

Сегодня цены на нефть уверенно росли в ходе торгов на ожиданиях завтрашней встречи министров ОПЕК+. Рынки надеются на то, что они согласятся продолжить сокращение добычи. Августовский фьючерс на Brent в 18.00 торговался на отметке в $42, подпрыгнув за день почти на 5%, WTI за день выросла на 4,33%, до $39,03. Оба главных мировых сорта нефти завершают ростом вот уже шестую неделю подряд.

Министерские встречи стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, пройдут завтра, 6 июня. Многие издания сегодня ссылались на свои источники, близкие к странам ОПЕК, и утверждали: сам факт назначения этих встреч уже означает согласие стран еще сильнее сократить добычу в будущем.

Особенно это касается тех членов ОПЕК, которые не выполнили сделку, заключенную в апреле: напомним, за май страны должны были снизить добычу на 6,085 миллиона баррелей в сутки (с 26,7 миллиона) и продлить эти условия на июнь тоже. Но удалось выполнить эту сделку только на 75%: тормозят процесс Нигерия и Ирак. Эксперты ждут, что экспортеры нефти из ОПЕК+ продлят сокращение добычи и на июль (касается это и России).

Министерские встречи стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, пройдут завтра, 6 июня. Фото golos-ameriki.ru

Дополнительные ожидания в снижение добычи вносят США: в Мексиканском заливе готовятся к урагану «Кристобаль» и эвакуируют работников нефтедобывающих предприятий с шельфа. Под угрозой, по словам аналитиков, порядка 15% добычи американской нефти.

Соответственно, чем сильнее сократится добыча нефти, тем увереннее будет подниматься на нее цена, особенно в условиях хоть и медленного, но все же восстановления спроса на нефть и нефтепродукты по мере снятия карантинных ограничений в ведущих странах мира.

«Появляется новое равновесие»

Альберт Бикбов, блогер и экономист, согласен с большинством своих коллег: по его мнению, конкретно сегодня на рост цен влияет ожидание того, что страны ОПЕК снова собираются, и ожидаются серьезные подвижки позиции Саудовской Аравии и России по ограничению добычи.

— Кроме того, не знаю, насколько правдива эта информация, но прозвучало, что собираются еще и Иран уговорить, — говорит эксперт.

Но главным фактором роста он считает постепенное восстановление спроса на нефть и нефтепродукты на фоне снятия «коронавирусных» ограничений.

— Сейчас практически во всех ведущих странах-потребителях нефти снимаются ограничительные меры, люди выходят на улицы, открываются кафе, рестораны. Появляется новое равновесие. Растет и спрос на топливо, ведь во время карантинных мероприятий возможности по переездам были затруднительны. Некоторые страны сейчас открыли авиасообщение, и рынок нефтепродуктов уже разогревается. Идет волна оптимизма, рост спроса — соответственно, и цена сейчас растет, — рассуждает экономист.

Альберт Бикбов главным фактором роста считает постепенное восстановление спроса на нефть и нефтепродукты на фоне снятия «коронавирусных» ограничений

Самый крупный потребитель нефти в мире — это Китай. Сейчас, когда Поднебесная рапортует о том, что запустила практически всю свою промышленность и сняла карантинные ограничения, следовало бы полагать, что эта страна и вносит наибольший вклад в восстановление спроса на нефть. Однако Бикбов в этом сомневается. Он объясняет, что это экспортно ориентированная страна, которая очень зависит от мирового спроса на ее продукцию. А мировой спрос пока еще не восстановился, так что восстановление китайского спроса на нефть будет эффектом отложенным. Говорить о том, что шестая неделя «нефтяного оптимизма» детерминирована Китаем, пока рано.

Фактор риска: «настоящее безумие» с уличными протестами

Хрупкая надежда на то, что пандемия уснула, может быть тщетной. Бикбов видит огромную угрозу в том, что многие страны мира охватила волна протестов, начавшаяся с убийства Джорджа Флойда в Америке. Напомним, что в США полицейский задушил чернокожего американца при задержании. Страну охватили многотысячные акции протеста против дискриминации «небелого» населения, которые потом поддержали в других странах мира — например, в Британии, Голландии и даже тихой Швеции. Эксперт говорит, что это почти наверняка спровоцирует вторую волну пандемии, и не к осени, как прогнозировалось раньше, а уже летом:



— Есть одно большое «но»: события в Америке, в Лондоне, в Швеции... Мы видим, что многие ведущие страны охватило вот это безумие, с выходом людей на улицу, при полном несоблюдении карантинных требований. Многие эпидемиологи совершенно разумно ожидают резкого «взлета» коронавируса в результате такого наплевательского отношения людей к собственному здоровью. Соответственно, и вторая волна может начаться не осенью, как прогнозировали, а уже летом — а значит, придется опять вводить карантинно-ограничительные мероприятия. Даже в Голландии миллионные толпы собирались в честь этого убитого чернокожего! И никакой речи нет о соблюдении дистанции. Сейчас просто настоящее безумие — люди плюнули на все, вышли на улицы, собираются толпами, встают на колени, извиняются непонятно перед кем... Так что через пару-другую недель мы можем получить резкую вспышку заболевания, — говорит эксперт.

А новая вспышка заболевания и новые карантинные меры опять могут отбросить мировую экономику в состояние оцепенения — и нефтяные котировки, как почти мгновенный индикатор здоровья рынка, снова обрушатся.

Бикбов видит огромную угрозу в том, что многие страны мира охватила волна протестов, начавшаяся с убийства Джорджа Флойда в Америке. Фото John Rudoff/Anadolu Agency (theconversation.com)

Что ждет российские нефтяные компании

За май главная российская биржевая марка нефти, Urals, прибавила 70%, изрядно отыграв апрельский обвал. Это эксперты связывают опять-таки с восстановлением работы предприятий и постепенным снятием ограничительных мер. Но нефтяные компании России все равно перенесли серьезный удар, ведь к мартовскому шторму на рынках (после развала сделки ОПЕК++) прибавился еще и коронавирус. На вопрос о том, каковы перспективы восстановления российских нефтедобывающих компаний, Бикбов отвечает с тревогой: по его мнению, если вторая волна пандемии все-таки ударит летом, то возвращение ограничительных мер опять отбросит назад потребление нефти и нефтепродуктов. А это снова надавит на котировки.

Но есть, по его словам, и еще один негативный фактор для наших нефтедобытчиков: то самое пресловутое снижение добычи. Ведь Россия тоже в нем вынуждена участвовать. А это значит, что у нефтедобывающих компаний снижается сама по себе материальная база получения прибыли.

— Возьмем сегодняшнюю отчетность «Татнефти» за первый квартал. Выручка там просела на 13%, а чистая прибыль — вдвое. Но надо понимать, что в эту отчетность включены еще и достаточно благополучные два первых месяца года! Думаю, надо готовиться к тому, что ягодки еще впереди, и отчетность за второй квартал у всех российских нефтяных компаний будет куда хуже. На наши компании давят ограничения в рамках сделки ОПЕК ++. Прирост цен, который мы наблюдаем, увы, пока не компенсирует потерь, связанных со снижением нефтедобычи. А за невыполнение ограничений компании накажут — Россия уже договорилась за всех поставщиков нефти в стране, — констатирует экономист.

Еще один негативный фактор для наших нефтедобытчиков: то самое пресловутое снижение добычи. Фото asmo.ru

«Арабы сами срубили сук, на котором сидели»

В апреле и мае появлялась информация о том, что арабские экспортеры (Саудовская Аравия, Катар и другие) начали было войну за передел рынка: мало того, что наращивали добычу, так еще и перебивали демпингом предложения других поставщиков. Альберт Бикбов считает, что эти действия пагубно отразились на их же экономике.

По его словам, арабские страны могут нарастить добычу чуть ли не на четверть, но связанное с этим падение цен вгоняет их в глубокий минус, компенсации никакой не происходит:

— Арабы сами срубили сук, на котором сидели. У них сейчас большие проблемы с бюджетным наполнением, потому что их экономика полностью завязана на нефти, это моноцентричная экономика. И падение цен они так и не смогли скомпенсировать ростом добычи. Котировки грохнулись, а ведь у них бюджеты были рассчитаны от цен на нефть. И сейчас мы видим статьи, где описывается, что там полный швах, что арабы испытывают большие финансовые проблемы, и они сейчас молятся на то, чтоб цена на нефть росла. Именно поэтому они с большой радостью поскакали на сделку ОПЕК++. Они все-таки наступили на горло собственной песне и, более того, готовы сокращать ее и дальше и призывают к этому же и Россию, — утверждает эксперт.

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