Леонид Барышев: «Мы видим, что на рынке назревает ситуация для хороших сделок»

Пандемия не позволила «Эссен Продакшн АГ» зайти на рынок круп, но дала возможность для маневра со сделками M&A

Фото: Максим Платонов

«Эссен Продакшн АГ» накануне в Набережных Челнах отчитался о результатах работы 2019 года и 5 месяцев 2020-го, которые вкратце можно описать как позитивные — как на внутреннем рынке, так и на внешнем наблюдается рост продаж. Вместе с тем, в холдинге задумались о дальнейшей диверсификации бизнеса, увидев в кризисе привлекательные возможности для слияния и поглощения других компаний. А также готовятся строить современный торговый центр, который станет частью существующего комплекса на проспекте Яшьлек в Набережных Челнах.

Снова рост

В 2019 году «Эссен Продакшн АГ» получил чистую прибыль в 752,5 млн рублей. Годовой оборот компании вырос по сравнению с 2018-м на 2,5 млрд рублей, достигнув 23,26 млрд рублей. По словам генерального директора холдинга Леонида Барышева, в результате они заплатили рекордно большую за последние 10 лет сумму налогов в бюджеты всех уровней — 2,15 млрд рублей.

В «плюсе» компания идет и в непростом 2020 году — за январь — май прирост наблюдается по всем группам товаров, в результате чего общий показатель объема продаж увеличится на 11,27% относительно аналогичного периода 2019 года. В холдинге констатируют, что из всех категорий в марте, когда начался карантин, просели продажи майонеза, но уже в апреле повышенный спрос это компенсировал. Руководитель отдела разработок и новых проектов АО «Эссен Продакшн АГ» Екатерина Курылева прогнозирует, что в дальнейшем спросом продолжит пользоваться товар из среднеценового сегмента, в котором и работает компания, поскольку среди пользователей наблюдается тренд на экономичность. Еще один тренд — уход от так называемой «натуральности» в виде добавок в соусы авокадо в сторону привычных, удобных для домашней готовки блюд.

Екатерина Курылева прогнозирует, что в дальнейшем спросом продолжит пользоваться товар из среднеценового сегмента, в котором и работает компания, поскольку среди пользователей наблюдается тренд на экономичность

Планы VS пандемия

Помимо небольшой просадки продаж майонеза в марте , пандемия повлекла за собой гораздо более серьезные последствия — изменение планов и переустройство рынка. Так, например, в апреле сообщалось, что «Эссен» обсуждает возможность покупки ООО «Арчеда-продукт», занимающейся производством хлопьев и круп. Как пояснил Леонид Барышев в ответ на вопрос «Реального времени», в начале года холдинг рассматривал пять сделок, три из которых — B2B, но коронавирус внес свои корректировки в планы. В свою очередь с «Арчеда-продукт» действительно велись переговоры.

— Мы действительно провели в феврале ряд переговоров, за весну должны были протестировать совместный маркетинговый проект нашего бренда в новых товарных категориях — злаковых. В связи с коронавирусом ситуация переигралась, — комментирует Барышев.

По его словам, ретейлер не нашел места на полке для тестирования новинки. Изменились и сами планы компании. В начале года она собиралась интегрировать джемы «Эссен Продакшн АГ» в каши с фруктами и овощами. Сейчас планы в соответствии со спросом изменились — в случае успешных переговоров с партнерами на рынке в порядке теста могут появиться упаковки каш на 500 граммов в разных ценовых категориях.

Леонид Барышев акцентирует внимание следующим: холдинг пока не имеет никакого отношения к новостям о том, что в ФАС поступило ходатайство о продаже «Арчеда-продукт», но не исключает, что в ближайшие годы «Эссен» инициирует свои инфоповоды, связанные со сделками по слияниям и поглощениям

— Пока все друг к другу присматриваются, но не готовы делать громких заявлений. Мы видим, что на рынке назревает ситуация для хороших сделок, поэтому вполне вероятно, что в 2020—2021 годах мы тоже будем проскакивать в этих строчках.

Путь товара: от модернизации производства до активной рекламы

Чтобы развиваться, холдинг продолжает вкладываться в свою инфраструктуру. Только в кондитерское производство в сегменте сложных шоколадных конфет «Эссен» инвестировал 2,7 млрд рублей (общая сумма инвестиций группы уже превысила 8 млрд). В результате на предприятии в 2019 году запустили три новые производственные линии, что позволило увеличить объемы производства на 30,5%. Заместитель гендиректора «Эссен Продакшн АГ» Александр Цыпленков говорит, что еще 200 млн рублей потребовалось на модернизацию цехов соусного производства. Кроме того, в прошлом году был построен новый распределительный центр на 5,2 тысячи квадратных метров, который запустят в работу через месяц.

Благодаря модернизации на рынок выходят новинки. Так, в 2019 году продуктовая линейка пополнилась более 20 товарами, среди которых — конфеты, соусы и джемы. Вместе с тем любая новинка на конкурентном рынке требует дополнительных затрат на рекламу и маркетинг, чтобы о ней узнали потребители, констатирует Леонид Барышев.

Александр Цыпленков отметил, что 200 млн рублей потребовалось на модернизацию цехов соусного производства. Кроме того, в прошлом году был построен новый распределительный центр на 5,2 тысячи квадратных метров, который запустят в работу через месяц

— Первый год каждая позиция, которая выходит на рынок, планово убыточна. Порядка 50% от объема продаж будет направлено на развитие этого рынка, то есть мы стимулируем интерес к этому продукту. Дальше все зависит от объемов продаж. Например, наш знаменитый бренд [конфет] «35». Первые 3 года мы не получали с него прибыли, на сегодня — это флагманский проект, «лицо», которое позволяет приходить на переговоры с ретейлером узнаваемым, — делится нюансами работы генеральный директор компании.

Чтобы завоевать свою нишу на рынке, только в прошлом году холдинг вложил в рекламу продуктовых линеек более 1 млрд рублей. Наибольшую долю здесь заняло ТВ. По словам Барышева, сейчас они изучают методы продвижения в социальных сетях и собираются объявить тендер на оказание соответствующих услуг, поэтому ждут новых партнеров для сотрудничества.

Чтобы завоевать свою нишу на рынке, только в прошлом году холдинг вложил в рекламу продуктовых линеек более 1 млрд рублей

Особенный Китай и расширение рынков для экспорта

Одной из точек роста в компании видят внешнеэкономическую деятельность. «Эссен» экспортирует свою продукцию в 32 страны и в 2019 году прирост по объему экспорта составил 11% по сравнению с 2018 годом. С Ираком, Черногорией, Италией и Норвегией договорные отношения появились в 2019 году, а в перспективе перечень стран может расшириться до Кореи, Тайланда и Канады. Сейчас в компании также продолжают разрабатывать индивидуальный продукт для Китая, где специфика рынка диктует свои правила. Так, перед специалистами стоит задача выпустить конфеты, в которых на 30% меньше сахара, чем в обычном продукте холдинга.

Из супермаркета — в семейный ТЦ

После пресс-конференции в Набережных Челнах журналистам показали торговый центр на проспекте Яшьлек, в котором заканчивается реконструкция. По словам директора «Эссен Девелопмент» — департамента коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ» Елены Стрюковой, стоимость работ составила 74 млн рулей. На эти деньги там обновили напольное покрытие и освещение, установили современные стеклянные витрины для арендаторов и укрепили крышу, к которой в дальнейшем примкнет вторая очередь ТЦ. Из гипермаркета «Эссен» объект превратился в семейный ТЦ ежедневного спроса с якорным арендатором в виде супермаркета. На текущий момент там свободно 30 процентов площадей.

Через 2 года планируется сдать вторую очередь ТЦ — его спроектировала известная международная компания Cushman&Wakefield. В трехэтажном здании, помимо магазинов, разместятся большой кинотеатр, коворкинг, развлекательная зон, рестораны и кафе. А пока жителям Набережных Челнов обещают привести модные бренды, которые еще не представлены в городе. Для удобства посетителей уже сейчас работает парковка на 2 тысячи мест.

Интересно, что существующему ТЦ не пришлось столкнуться с тягостными последствиями пандемии, но эти последствия коснулись других объектов холдинга, которых в 27 городах России насчитывается 40. Если в апреле арендаторам сделали скидку в 50%, то в последующем, чтобы их сохранить, арендные платежи пришлось убрать совсем, оставив только покрытие эксплуатационных затрат.

— Речь обо всем портфеле «Эссен Продакшн». Мы поддерживаем арендаторов и очень надеемся, что и нас, как арендодателей, не оставят без мер государственной поддержки, потому что мы тоже несем потери, — посетовала Елена Стрюкова.

1 / 32 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Мария Горожанинова, фото Максима Платонова, видео Камиля Исмаилова