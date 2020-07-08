Леонид Барышев: «Мы видим, что на рынке назревает ситуация для хороших сделок»
Пандемия не позволила «Эссен Продакшн АГ» зайти на рынок круп, но дала возможность для маневра со сделками M&A
«Эссен Продакшн АГ» накануне в Набережных Челнах отчитался о результатах работы 2019 года и 5 месяцев 2020-го, которые вкратце можно описать как позитивные — как на внутреннем рынке, так и на внешнем наблюдается рост продаж. Вместе с тем, в холдинге задумались о дальнейшей диверсификации бизнеса, увидев в кризисе привлекательные возможности для слияния и поглощения других компаний. А также готовятся строить современный торговый центр, который станет частью существующего комплекса на проспекте Яшьлек в Набережных Челнах.
Снова рост
В 2019 году «Эссен Продакшн АГ» получил чистую прибыль в 752,5 млн рублей. Годовой оборот компании вырос по сравнению с 2018-м на 2,5 млрд рублей, достигнув 23,26 млрд рублей. По словам генерального директора холдинга Леонида Барышева, в результате они заплатили рекордно большую за последние 10 лет сумму налогов в бюджеты всех уровней — 2,15 млрд рублей.
В «плюсе» компания идет и в непростом 2020 году — за январь — май прирост наблюдается по всем группам товаров, в результате чего общий показатель объема продаж увеличится на 11,27% относительно аналогичного периода 2019 года. В холдинге констатируют, что из всех категорий в марте, когда начался карантин, просели продажи майонеза, но уже в апреле повышенный спрос это компенсировал. Руководитель отдела разработок и новых проектов АО «Эссен Продакшн АГ» Екатерина Курылева прогнозирует, что в дальнейшем спросом продолжит пользоваться товар из среднеценового сегмента, в котором и работает компания, поскольку среди пользователей наблюдается тренд на экономичность. Еще один тренд — уход от так называемой «натуральности» в виде добавок в соусы авокадо в сторону привычных, удобных для домашней готовки блюд.
Планы VS пандемия
Помимо небольшой просадки продаж майонеза в марте , пандемия повлекла за собой гораздо более серьезные последствия — изменение планов и переустройство рынка. Так, например, в апреле сообщалось, что «Эссен» обсуждает возможность покупки ООО «Арчеда-продукт», занимающейся производством хлопьев и круп. Как пояснил Леонид Барышев в ответ на вопрос «Реального времени», в начале года холдинг рассматривал пять сделок, три из которых — B2B, но коронавирус внес свои корректировки в планы. В свою очередь с «Арчеда-продукт» действительно велись переговоры.
— Мы действительно провели в феврале ряд переговоров, за весну должны были протестировать совместный маркетинговый проект нашего бренда в новых товарных категориях — злаковых. В связи с коронавирусом ситуация переигралась, — комментирует Барышев.
По его словам, ретейлер не нашел места на полке для тестирования новинки. Изменились и сами планы компании. В начале года она собиралась интегрировать джемы «Эссен Продакшн АГ» в каши с фруктами и овощами. Сейчас планы в соответствии со спросом изменились — в случае успешных переговоров с партнерами на рынке в порядке теста могут появиться упаковки каш на 500 граммов в разных ценовых категориях.
Леонид Барышев акцентирует внимание следующим: холдинг пока не имеет никакого отношения к новостям о том, что в ФАС поступило ходатайство о продаже «Арчеда-продукт», но не исключает, что в ближайшие годы «Эссен» инициирует свои инфоповоды, связанные со сделками по слияниям и поглощениям
— Пока все друг к другу присматриваются, но не готовы делать громких заявлений. Мы видим, что на рынке назревает ситуация для хороших сделок, поэтому вполне вероятно, что в 2020—2021 годах мы тоже будем проскакивать в этих строчках.
Путь товара: от модернизации производства до активной рекламы
Чтобы развиваться, холдинг продолжает вкладываться в свою инфраструктуру. Только в кондитерское производство в сегменте сложных шоколадных конфет «Эссен» инвестировал 2,7 млрд рублей (общая сумма инвестиций группы уже превысила 8 млрд). В результате на предприятии в 2019 году запустили три новые производственные линии, что позволило увеличить объемы производства на 30,5%. Заместитель гендиректора «Эссен Продакшн АГ» Александр Цыпленков говорит, что еще 200 млн рублей потребовалось на модернизацию цехов соусного производства. Кроме того, в прошлом году был построен новый распределительный центр на 5,2 тысячи квадратных метров, который запустят в работу через месяц.
Благодаря модернизации на рынок выходят новинки. Так, в 2019 году продуктовая линейка пополнилась более 20 товарами, среди которых — конфеты, соусы и джемы. Вместе с тем любая новинка на конкурентном рынке требует дополнительных затрат на рекламу и маркетинг, чтобы о ней узнали потребители, констатирует Леонид Барышев.
— Первый год каждая позиция, которая выходит на рынок, планово убыточна. Порядка 50% от объема продаж будет направлено на развитие этого рынка, то есть мы стимулируем интерес к этому продукту. Дальше все зависит от объемов продаж. Например, наш знаменитый бренд [конфет] «35». Первые 3 года мы не получали с него прибыли, на сегодня — это флагманский проект, «лицо», которое позволяет приходить на переговоры с ретейлером узнаваемым, — делится нюансами работы генеральный директор компании.
Чтобы завоевать свою нишу на рынке, только в прошлом году холдинг вложил в рекламу продуктовых линеек более 1 млрд рублей. Наибольшую долю здесь заняло ТВ. По словам Барышева, сейчас они изучают методы продвижения в социальных сетях и собираются объявить тендер на оказание соответствующих услуг, поэтому ждут новых партнеров для сотрудничества.
Особенный Китай и расширение рынков для экспорта
Одной из точек роста в компании видят внешнеэкономическую деятельность. «Эссен» экспортирует свою продукцию в 32 страны и в 2019 году прирост по объему экспорта составил 11% по сравнению с 2018 годом. С Ираком, Черногорией, Италией и Норвегией договорные отношения появились в 2019 году, а в перспективе перечень стран может расшириться до Кореи, Тайланда и Канады. Сейчас в компании также продолжают разрабатывать индивидуальный продукт для Китая, где специфика рынка диктует свои правила. Так, перед специалистами стоит задача выпустить конфеты, в которых на 30% меньше сахара, чем в обычном продукте холдинга.
Из супермаркета — в семейный ТЦ
После пресс-конференции в Набережных Челнах журналистам показали торговый центр на проспекте Яшьлек, в котором заканчивается реконструкция. По словам директора «Эссен Девелопмент» — департамента коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ» Елены Стрюковой, стоимость работ составила 74 млн рулей. На эти деньги там обновили напольное покрытие и освещение, установили современные стеклянные витрины для арендаторов и укрепили крышу, к которой в дальнейшем примкнет вторая очередь ТЦ. Из гипермаркета «Эссен» объект превратился в семейный ТЦ ежедневного спроса с якорным арендатором в виде супермаркета. На текущий момент там свободно 30 процентов площадей.
Через 2 года планируется сдать вторую очередь ТЦ — его спроектировала известная международная компания Cushman&Wakefield. В трехэтажном здании, помимо магазинов, разместятся большой кинотеатр, коворкинг, развлекательная зон, рестораны и кафе. А пока жителям Набережных Челнов обещают привести модные бренды, которые еще не представлены в городе. Для удобства посетителей уже сейчас работает парковка на 2 тысячи мест.
Интересно, что существующему ТЦ не пришлось столкнуться с тягостными последствиями пандемии, но эти последствия коснулись других объектов холдинга, которых в 27 городах России насчитывается 40. Если в апреле арендаторам сделали скидку в 50%, то в последующем, чтобы их сохранить, арендные платежи пришлось убрать совсем, оставив только покрытие эксплуатационных затрат.
— Речь обо всем портфеле «Эссен Продакшн». Мы поддерживаем арендаторов и очень надеемся, что и нас, как арендодателей, не оставят без мер государственной поддержки, потому что мы тоже несем потери, — посетовала Елена Стрюкова.
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