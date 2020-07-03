Полный гид по онлайн-Сабантую: где и что смотреть

ТНВ: праздничные концерты и ретроспектива былых Сабантуев

Завтра, 4 июля, по указу президента Татарстана Рустама Минниханова в республике пройдет ежегодный Сабантуй. Впервые в истории старинный татарский праздник будет в формате онлайн. Правда, Роспотребнадзор РТ не исключил, что в некоторых деревнях Татарстана его проведут «вживую», но, по последним данным, главы муниципалитетов не стали брать на себя такую ответственность: все-таки массовые мероприятия пока не разрешены, ведь Татарстан еще не перешел на третий этап снятия ограничений.

Радиостанция «Болгар радиосы» проведет радиомарафон — он начнется в 8 утра и закончится вечером, в 20.00. Свой телемарафон в честь Сабантуя проведет и телеканал ТНВ. Программа его такова:

В 7.00 в программе «Sиңа Миннән Sәлам» татарстанцев начнут поздравлять известные люди и жители районов республики.

В 11.30 в эфире программы «Татарлар» будут показывать Сабантуи прошлых лет, которые проводились в разных уголках мира.

В 12.00 начнется трансляция праздничного концерта Министерства культуры совместно с ГИБДД.

В 14.30 в программе «Халкым минем» покажут Сабантуи прошлых лет, проведенных в Азнакаевском районе.

В 15.00 начнется концерт на Казанском ипподроме.

В 17.00 в программе «Халкым минем» появится Сабантуй прошлых лет в Самаре.

В 18.00 покажут прошлогодний Сабантуй в Новосибирске.

В 20.30 смотрите европейский Сабантуй, прошедший в Эстонии в 2019 году.

Программа Минкульта: история в переплетении с современностью

В Министерстве культуры раскрыли подробности своей программы, которая стартует в 12 часов дня. Концепция будет заключаться в том, что зрителю будут представляться исторические факты в сплетении с современной действительностью. Как именно это будет обыгрываться — пока сюрприз. Проведут праздничную программу Данир Сабиров и Гульназ Сафарова.

Фото vk.com/yamle_official

На концертной площадке выступят Раяз Фасихов, Марсель Вагизов, Чулпан Юсупова, трио «Ямьле», ансамбль «Сорнай» и другие исполнители. Параллельно будет работать спортивная площадка. На ней зрителей ждут шесть традиционных игр: борьба корэш, бег с коромыслами, бой горшков, бег в мешках, бег с яйцом, бой с мешками. Соревноваться будут артисты и профессиональные тренеры.

В 15.00 начнется праздничный концерт, всего зрителей ожидают десять номеров. В середине выступит Венера Ганеева с татарской песней, а «вишенкой на торте» станет выступление Салавата в самом конце.

Параллельно с марафоном ТНВ пройдет и молодежный фестиваль, который будет транслироваться в соцсетях с 19.00 до 22.00. Его организуют на заднем дворе Татарской усадьбы. Начало — в 19.00.

Зрителей ждут дискуссии о традициях Сабантуя, игры. Выступят хедлайнеры:



Алпар;

Закария;

Джуна;

Баянисты (Айнур Муратов, Булат Хисматов, Наиль Сагдеев);

Артур Исламов;

Абадели (Аделя Ахметова).

Фото pro-oteli.ru

Сабантуй в Москве — сразу на семи каналах

В Москве, как и в Татарстане, Сабантуй пройдет онлайн, его организовывает местная Автономия татар. К празднику там подготовились основательно, даже запустили на сайте обратный отсчет до старта праздника.

Среди организаторов, помимо автономии, числятся Департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы, правительство Татарстана и правительство Башкирии.

Площадки будут работать c 12.00 до 18.00, и одновременно на семи каналах пройдут трансляции в YouTube. Помимо основной программы:

«Праздничный концерт» — там выступят Алсу, Элвин Грей, DJ Радик и Айрат Сафин, фольклорный коллектив «Ак тирмэ», ансамбль танца «Ильдан» и другие;

«Национальная кухня» — кулинарные мастер-классы дадут Алсу (по приготовлению эчпочмаков и домашней лапшы токмач) и сеть «Тюбетей»;

«Корэш» — показательные выступления именитых батыров, а также исторические кадры, хроника самых ярких выступлений, события из мира борьбы на поясах;

«Игровой Сабантуй» — в частности, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин расскажет о древнем боевом искусстве тюрков, «Татармультфильм» покажет серию познавательных мультфильмов о Сабантуе;

«Национальный маркет» — можно будет онлайн приобрести колоритные национальные товары на традиционной ярмарке;

Фото avtonomiya.tatar

«Молодежный Сабантуй» — презентация молодежных проектов, выступления известных спикеров, онлайн-конкурсы и розыгрыши.

Точная программа, кто и во сколько выступит, пока не разглашается.

Дарья Пинегина