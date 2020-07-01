В Лядском саду Казани поселилась белка

В Лядском саду в Казани поселилась белка, об этом сообщает Дирекция парков и скверов города в своем официальном аккаунте.

В дирекции посоветовали горожанам взять для нее угощение, если они собираются на прогулку в Лядской сад.

Основным местом обитания белок в Казани является парк им. Горького. Также зверьков можно увидеть в лесу на улице Дубравной, Ленинском саду.

Месяц назад в альметьевский парк «Здоровье» сотрудники районного департамента экологии и природопользования выпустили восемь белок алтайской породы. Посетители могут подкармливать зверьков, но в основном за их питанием будут следить специалисты.

Специалисты предупредили, что белки питаются сырыми семечками и орехами, кроме миндаля.