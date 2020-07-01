Новости общества

14:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Лядском саду Казани поселилась белка

14:10, 01.07.2020
В Лядском саду Казани поселилась белка
Фото: wikipedia.org / И. Пашев

В Лядском саду в Казани поселилась белка, об этом сообщает Дирекция парков и скверов города в своем официальном аккаунте.

В дирекции посоветовали горожанам взять для нее угощение, если они собираются на прогулку в Лядской сад.

Основным местом обитания белок в Казани является парк им. Горького. Также зверьков можно увидеть в лесу на улице Дубравной, Ленинском саду.

Месяц назад в альметьевский парк «Здоровье» сотрудники районного департамента экологии и природопользования выпустили восемь белок алтайской породы. Посетители могут подкармливать зверьков, но в основном за их питанием будут следить специалисты.

Специалисты предупредили, что белки питаются сырыми семечками и орехами, кроме миндаля.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем