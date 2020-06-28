В мессенджерах продолжают распространяться слухи о закрытии городов Татарстана на карантин, несмотря на опровержение властей

В мессенджерах продолжают распространяться слухи о закрытии городов Татарстана на режим самоизоляции после голосования по поправкам в Конституцию.

Так, по словам одного из пользователей, ему в паспортном столе сообщили, что с 5 июля по 17 сентября Альметьевск вновь уйдет на режим самоизоляции. Информацию эту, говорится в тексте сообщения, пока не говорят перед голосованием.

Еще один пользователь ссылается на некую телефонограмму, пришедшую в город. В ней говорится, что с 5 июля все вновь закрывается, кроме аптек и продуктовых магазинов, а с 21 июля и вовсе выставляются посты.

На прошлой неделе в мессенджерах распространялись сообщения о закрытии на карантин Набережных Челнов. Власти города и прокурор Татарстана опровергли эту информацию.

О том, что информация о закрытии городов Татарстана на карантин фейковая, заявили и в казанском Кремле. Пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова подчеркнула, что никаких планов по закрытию на карантин городов в республике нет — ситуация находится под контролем. Она напомнила, что все официальные данные предоставляет оперативный штаб республики по борьбе с COVID-19.

