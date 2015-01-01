Поправки к Конституции РФ

В послании 15 января 2020 года президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию РФ несколько изменений и дополнений. Была образована рабочая группа по подготовке поправок к Конституции, по которым планируется провести всенародное голосование. Ход обсуждения и принятия этих изменений – в сюжете «Реального времени».

