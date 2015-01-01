Поправки к Конституции РФ
Сюжет 62 материала
В послании 15 января 2020 года президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию РФ несколько изменений и дополнений. Была образована рабочая группа по подготовке поправок к Конституции, по которым планируется провести всенародное голосование. Ход обсуждения и принятия этих изменений – в сюжете «Реального времени».
- Как в Татарстане пройдет голосование по поправкам в Конституцию России 22 апреля жителей республики пригласят на 2 762 избирательных участка
- Член рабочей группы по Конституции — о цейтноте, провокациях и «узурпации власти» Евгений Султанов: «Где-то в полпервого ночи звонит протокольный отдел: «Приезжайте». Все было сделано в течение трех часов»
- «Пока никто не знает место Путина после 2024 года» Политтехнолог Сергей Маркелов — о «временном правительстве», казахском варианте и «ситуационных поправочках»
- Премьер от Госдумы, отмена ОПГ в бизнесе и маткапитал за первенца — главное в послании Путина 10 ключевых тезисов из обращения президента России к Федеральному собранию