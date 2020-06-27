Памфилова оценила голосование в автобусах, которое устроили в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru Александр Артемьев

В ЦИК заявили, что нет никакой проблемы в том, чтобы в российской глубинке использовать автобусы для голосования по поправкам в Конституцию.

Сегодня в информцентре ЦИК показали видео из Татарстана, на котором показано, как проходит голосование в автобусах.

«Мы специально принимаем такое решение, исходя из того, что у нас есть дальние поселения даже в центральной полосе России, небольшие совсем. Люди живут пожилые, приписаны к какому-то УИК, который находится в городе, автобус ходит редко, дорога не всегда хорошая. То есть… трудно добираться, поэтому мы приняли такое решение оборудовать автобусы», — заметила глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, в использовании общественного транспорта, в частности, автобусов, нет никакой проблемы, это удобно. При этом Памфилова подчеркнула, что в любом случае присутствие наблюдателей обязательно, передает «РИА Новости».

Секретарь ЦИК Майя Гришина пояснила, что голосование в автобусах исключает зависимость от погодных условий. А заместитель председателя ЦИК Николай Булаев отметил, что рейсовые автобусы для голосования не используются.

Отдельной темой голосования по поправкам в Конституцию стала организация участков на открытом воздухе. Внимание многих привлекла организация мобильных участков в Казани в автобусах. Глава ЦИК Татарстана рассказал, что автобусы в качестве мобильных участков применялись в Татарстане и на прошлых выборах.



«В топе российских новостей — наше ноу-хау, которое мы применяем с 2015 года. Это наши автобусы. Автобусы были резервными пунктами голосования на случай, если свет выключится или еще что-то такое. В 2018 году они активно использовались. Сейчас мы в полной мере почувствовали, что это удобно, комфортно и недалеко от дома», — рассказал он.

