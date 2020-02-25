КАМАЗ назвал автохламом полученные от Челнов автобусы

Фото: Объединенный транспортный сайт

Корпоративное издание КАМАЗа «Вести КАМАЗа» назвало автохламом городские автобусы, которые МУП «Электротранспорт» из Набережных Челнов вернул автопроизводителю.



Там отметили, что большинство из 190 автобусов на момент передачи стояло в сугробах, из-за чегоих салоны завалило снегом.

Сейчас компании предстоит оценить состояние транспорта, провести техосмотр и найти новых собственников, этот процесс может затянуться в связи с неудовлетворительным состоянием автобусов. Только 50 из них на ходу, остальные на протяжении нескольких лет стояли без движения.

5 февраля администрация Набережных Челнов объявила о том, что муниципальное предприятие «Электротранспорт» вернет КАМАЗу 190 лизинговых автобусов, которые работали в городе с 2014 года. Из-за этого в городе наблюдается транспортный коллапс. Подробнее — в материале «Реального времени».