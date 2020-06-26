Председатель ЦИК Татарстана: «В топе российских новостей — наше ноу-хау»

Фото: Ринат Назметдинов

«Настроение хорошее»

«Везде настроение хорошее, везде идет голосование, предоставлены все возможности для голосования», — отчитался сегодня глава Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев по итогам визита на 41 избирательный участок.

По данным ЦИК Татарстана, в первый день голосования по поправкам в Конституцию на участки республики пришли 357 599 человек. Общее количество избирателей в Республике Татарстан — 2,9 млн.

— Это хороший показатель. Нет расхождений с теми исследованиями, которые давали нам ориентиры. Экзитпол показывает, что в принципе идет все активно, на хорошем уровне — добавил глава Центризбиркома республики.



Казанские «краснобусы» для голосования — в топе новостей

Отдельной темой голосования по поправкам в Конституцию стала организация участков на открытом воздухе. Федеральная повестка пестрит довольно необычными подходами — например, участок был организован в багажнике автомобиля во Владивостоке. Обратили внимание и на использование городских автобусов в Казани. Но Кондратьев рассказал, что автобусы в качестве мобильных участков применялись в Татарстане и на прошлых выборах.

Кондратьев рассказал, что автобусы в качестве мобильных участков применялись в Татарстане и на прошлых выборах

— В топе российских новостей — наше ноу-хау, которое мы применяем с 2015 года. Это наши автобусы. Автобусы были резервными пунктами голосования на случай, если свет выключится или еще что-то такое. В 2018 году они активно использовались. Сейчас мы в полной мере почувствовали, что это удобно, комфортно и недалеко от дома.

Маски и страховка

Кондратьев отметил, что в отношении голосования возникали различные опасения, связанные с коронавирусом: например, успеют ли все организовать в срок и в нужном объеме. Эти опасения не сбылись — Кондратьев заявил, что каждый участок обеспечен запасом средств защиты на два дня. Если же из-за слишком активного притока голосующих запасы заканчиваются — на этот участок направляют запас еще на два дня.

Судя по словам Кондратьева, кто-то все же жаловался в ЦИК республики по телефону на отсутствие масок, но жалобы не подтвердились. «На таком-то участке нет масок — как нет, если все члены УИК обеспечены? Мы тут же связываемся, они присылают свежее фото — все в масках, все голосуют», — рассказал Кондратьев о таком звонке.



— Наблюдатели чрезвычайно активны. Столько вопросов, столько побуждений. Они сами проявляют инициативу. Только председатель УИК спрашивает, кто поедет на голосование на дому, — сразу руки вверх, — заявил он.

Кондратьев заявил, что каждый участок обеспечен запасом средств защиты на два дня. Если же из-за слишком активного притока голосующих запасы заканчиваются — на этот участок направляют запас еще на два дня. Фото Рината Назметдинова

Кондратьев в общих чертах ответил и на вопрос о том, как идет голосование в закрытых спецучреждениях — по его словам, там ситуация особо не отличается от обычного хода голосования:

— Обычная комплектация участков. Такая же комиссия, голосование проходит так же. По мере высказывания пожелания они голосуют.

Александр Артемьев