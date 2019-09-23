Суд поместил под домашний арест главбуха татарстанского Россельхознадзора

Советский районный суд Казани отправил под домашний арест главного бухгалтера управления Россельхознадзора по Татарстану Эрика Ахметова. Он подозревается в хищении 8 млн рублей. Ахметову инкриминируется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Как отмечает «Интерфакс», перед этим суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании Ахметову меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Ахметова задержали сотрудники МВД и управления ФСБ по Татарстану по подозрению в должностном преступлении с ущербом для бюджета.

Установлено, что он с января 2017 года по февраль 2019 года незаконно начислял повышенные премии сотрудникам республиканского управления Россельхознадзора. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что по указанию Ахметова сотрудники ведомства снимали полученные средства в банкоматах Казани и передавали Ахметову, который тратил их на личные нужды. Общая сумма переданных Ахметову средств превышает 8 млн рублей. Повышенные премии начислялись на зарплатные карты всем начальникам отделов, их заместителям, а также отдельным сотрудникам управления Россельхознадзора по Татарстану.

СУ СКР по Татарстану в отношении Ахметова возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий.