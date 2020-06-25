VR-клубы, пруд и коворкинги для парикмахеров: самые необычные бизнесы на продажу в Татарстане

Обзор необычного бизнеса, выставленного на продажу в Татарстане

В период пандемии предприниматели в республике активно предлагают бизнес на продажу — в том числе не самый тривиальный. «Реальное время» обнаружило информацию о продаже клубов виртуальной реальности, специализированнх коворкингов для парикмахеров, производство двухметровых плюшевых медведей и многое другое — в том числе из категории 18+.

Вход в виртуальную реальность

В Казани выставили на продажу клуб, а точнее целую сеть клубов виртуальной реальности CityZen, запустившуюся в 2019 году. Уступить ее готовы за 7 млн рублей, аявленный срок окупаемости — от 7 до 15 месяцев. В подобных клубах можно играть в компьютерные игры с помощь специальных VR-очков, и удовольствие это — не из самых дешевых. 15 минут игры там стоят от 150 до 250 рублей.

Владелец клубов по имени Амир пояснил корреспонденту «Реального времени», что продажа связана с необходимостью дополнительных вложений в некий промышленный бизнес. В целом же клубы продолжают работу в условиях пандемии — третья точка на Кремлевской должна открыться как раз 1 июля, кроме того, еще две точки действуют по франшизе.

Судя по адресу (Адоратского, 3) речь идет о местном филиале федеральной франшизы Indi. Фото instagram.com/indi.kzn

Коворкинг для специалистов по красоте

В мае «Реальное время» подготовило подробный обзор индустрии коворкингов в Татарстане — среди них были и не совсем обычные примеры. Например, бьюти-коворкинг предоставляет рабочие места для парикмахеров и стилистов.

Один из таких бьюти-коворкингов выставлен на продажу на «Авито». Судя по адресу (Адоратского, 3) речь идет о местном филиале федеральной франшизы Indi. Уступить его готовы за 3,5 млн рублей. Несмотря на довольно строгие правила для парикмахеров в условиях коронавирусных ограничений, Indi сейчас работает, что подтвердили корреспонденту «Реального времени» в самом бьюти-коворкинге. Однако расценки уже изменились — теперь место для специалиста по маникюру или визажу стоит 750 рублей за 5 часов (на меньшее время арендовать место нельзя), для парикмахера — 1000 рублей за пять часов. Как пояснил продавец, заполняемость в коворкинге сейчас на уровне 20%.

Квесты по «Симпсонам» и «Игре престолов»

За 490 тысяч рублей выставлена на продажу локация из сети квест-комнат «Выйти из комнаты» на Баумана с двумя квестами — «Побег из Спрингфилда» (по миру культового мультфильма «Симпсоны») и «Зима близко» (при этом второй квест почему-то не отображается на сайте федеральной франшизы).

Сейчас работа этих квестов приостановлена — как пояснил местный франчайзи из общих опасений из-за коронавируса, хотя отдельный вход теоретически позволяет работать. При этом некоторые из конкурентов работу уже начали.

За 490 тысяч рублей выставлена на продажу локация из сети квест-комнат «Выйти из комнаты» на Баумана. Фото komnataquest.ru

«Отрыв» в Чистополе

За 1,5 млн рублей продают батутный зал «Отрыв», расположенный на улице Базарная в Чистополе. И здесь проблемы явно связаны с коронавирусом: зал закрылся еще в марте, и не начал работу до сих пор — не в последнюю очередь из-за того, что расположен в помещении торгового центра.

На территории батутного зала размещено 11 батутов, скалодром, поролоновая яма, горка. В дни работы центра 30 минут посещения там стоили 150 рублей в будние дни и 200 рублей — в выходные.

Пруд как бизнес

Пруд в селе Бишня Зеленодольского района тоже выставлен на продажу как готовый бизнес — он стоит 3, 2 млн рублей. Предполагается, что использовать его будут для разведения рыбы и водоплавующей птицы, а вместе с этим — и для «экотуристического кемпинга», в том числе для платной рыбалки.

Сам пруд занимает площадь в 15 га, кроме того оборудован дамбой и имеет заасфальтированный подъезд (разве что последние 350 метров все же надо проехать по грунтовке).

Небольшой но крайне занимательный бизнес по пошиву плюшевых медведей продают в Казани. Фото avito.ru

Цех по пошиву плюшевых медведей (шкуры и глаза в комплекте)

Небольшой но крайне занимательный бизнес по пошиву плюшевых медведей продают в Казани. Речь идет о цехе по пошиву таких игрушек, который владелец (как он заявляет, в связи с переездом и рождением ребенка готов уступить за 100 тысяч рублей. В объявлении довольно подробно расписана экономика производства одного мишки: пошив шкуры размером 120 см с материалом стоит 300 рублей, набивка медведя стоит еще 150 рублей, сотальное — аренда помещения, зарплата и реклама. Продавать такого зверя предлагается за 2 тысячи рублей, при этом есть возможность штопать мишек гораздо большего размера — до 2,5 метров.

Добавим, что в комплекте продавец обещает еще и остатки расходников — 500 квадратных метров шкур для плюшевых зверей и пять тысяч медвежьих глаз.

Майнинг-отель

Криптовалютный бум прошел еще в 2017-2018 годах — тогда слово «майнинг» произносилось с придыханием, а каждый день можно было услышать новости об очередном блокчейн-проекте. Сейчас объявление о продаже майнинг-отеля, которое уже не первую неделю висит на «Авито» кажется эхом из прошлого. За такой бизнес продавец просит 350 тысяч (цена объясняется традиционной для объявлений на «Авито» срочностью).

Отметим, что майнинг-отель, это именно место для майнинга с соответствующими техническими возможностями — то есть бизнес заключается не в непосредственно майнинге, а в сдаче мест в арену майнерам. Много ли их сейчас в отеле — неизвестно, оперативно связаться с продавцом корреспонденту «Реального времени» не удалось.

Еще до пандемии СМИ сообщали, что офлайн-сети, торгующими подобными товарами, закрываются под давлением конкуренции со стороны интернет-магазинов. Фото yandex.ru

Товары для взрослых

Судя по опубликованному в марте этого года исследованию, в целом сегмент товаров для взрослых в условиях коронакризиса трудностей не испытывает, наоборот — такие товары заказывают даже чаще. Но — по большей части в онлайне. При этом еще до пандемии СМИ сообщали, что офлайн-сети, торгующими подобными товарами, закрываются под давлением конкуренции со стороны интернет-магазинов. В Германии это подвело под банкротство старейшую в мире компанию по торговле интим-товарами Beate Uhse AG в 2017 году.

Поэтому татарстанским бизнесменам на «Авито» предлагают несколько франшизы интернет-магазинов интим-товаров по цене в несколько сотен тысяч рублей. Параллельно, челябинские производители ищут среди татарстанских бизнесменов инвестора с миллионом рублей для вложения в производство нижнего белья — его как раз планируют продавать через интим-магазины.

Параллельно с этим казанским предпринимателям предлагаю еще одну подобную франшизу — салона с… силиконовыми куклами. «Во все времена мужчины пользовались услугами представительниц древнейшей профессии, но законодательно это сейчас запрещено, поэтому силикон, на данный момент — единственный способ дать возможность всем желающим воплотить свои мечты и фантазии» — пишет продавец. Стоит такой бизнес от 145 до 470 тысяч рублей, предполагается, что час сеанса с куклой посетителям обойдется от 3 до 7 тысяч рублей.

Выставляют на продажу и более «традиционные заведения» — по крайней мере за 500 и за 990 тысяч рублей в Казани можно приобрести «спа-салоны элитного массажа для мужчин». Причем продавцы подходят к сделке с определенной долей конспирации: адрес и название салона готовы назвать только при личной встрече.

Четыре радиостанции — «Татар радиосы», «Love Radio», «Дорожное радио» и «Радио Дача» — готовятся сменить лицензиата в Заинске. Фото: maxpixel.net

Радиостанции в Заинске

Четыре радиостанции — «Татар радиосы», «Love Radio», «Дорожное радио» и «Радио Дача» — готовятся сменить лицензиата в Заинске. Уступают этот бизнес за 3 млн рублей, в цену входят студийные помещения, оборудование и, собственно, лицензии на вещание.

Уличный кинотеатр

Прошлым летом в Казани кинопоказы на открытом воздухе регулярно проходили в нескольких точка в городе. Сейчас организовать такой показ сложнее, хотя автокинотеатр работает и в условиях пандемии (правда заразиться не выходя из машины все же сложнее, чем в пешем порядке). Один из уличных кинотеатров выставили на продажу за 170 тысяч рублей — по сути, ценник выставляется за соответствующее оборудование.

«Ты — пчела, я пчеловод»

Хотя и поступают сообщения о гибели пчел от пестицидов в некоторых районах Татарстана, массовой гибели пчел как в 2019 году, похоже не ожидается. При этом в селе Кичуйское под Альметьевском в разгар сезона выставили на продажу пасеку — владелец готов уступить ее за 2,2 млн рублей или обменять на сопоставимый по цене транспорт.

Вместе с земельным участокм в 1,1 га и 120 ульями (пчелосемьи в комплекте) продается и дом с гаражом (правда, в черновой отделке) и домик пасечника с баней, а также весь необходимый инвентарь.