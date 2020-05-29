Аналитика «Реального времени»: сколько стоить поработать в казанских коворкингах

Фото: Максим Платонов

В преддверии долгожданного снятия ограничений, связанных с коронавирусом (надеемся, оно произойдет скоро), «Реальное время» изучило рынок казанских коворкингов — помещений для работы, куда могут прийти, например, фрилансеры, или сотрудники на удаленной работе. Всего в городе таких, по данным нашей аналитической службы, оказалось 26 штук, причем многие из них относятся к одной сети. Казанские коворкинги довольно разноплановые: есть, например, технологические, бьюти-, креативные и даже детские коворкинги. Работают, правда, сейчас далеко не все из них: двери оказались открыты у девяти заведений.

За 4—7 тысяч — коворкинги в бизнес-центрах на окраинах

Одним из самых дешевых оказался коворкинг-центр 21st Cabinet. Точнее, это даже не один, а сеть из трех коворкингов, расположенных на улицах Солдатская, Декабристов и Лаврентьева. Во всех трех случаях цена — одинаковая, она составляет 4 тысячи рублей в месяц. Центры предлагают оборудованные рабочие места, мини-офисы, сертифицированные учебные классы, конференц-залы, переговорные и юридические адреса. Как указывается в соцсетях 21st Cabinet, резиденты центров — бухгалтеры и юристы, риелторы и кадастровые инженеры, репетиторы и тренеры, специалисты по продажам и диспетчеры. Цены, правда, отличаются от тех, которые получила аналитическая служба: 6 тысяч за рабочее место, 7 тысяч — за место с компьютером, 1,5 тысячи — за юридический адрес. При аренде рабочего места предоставляется безлимитный интернет, принтер/сканер/копир с бумагой, место для хранения документов, оборудованная переговорная, кухня.

21st Cabinet — это сеть из трех коворкингов, расположенных на улицах Солдатская, Декабристов и Лаврентьева. Фото vk.com/21st_cabinet

На втором месте оказался коворкинг-центр Smart Space, расположенный в ТОЦ «Сфера» на Гаврилова, 1. Здесь есть бесплатный тестовый день, а потом стоимость составляет 400 рублей в день или 7 тысяч рублей в месяц. Коворкинг (или, как он называется на сайте, смарт-офис) предлагает 700 кв. м «креативного пространства», 70 рабочих мест и 15 оборудованных офисов, вмещающих от 3 до 8 человек.

При аренде рабочего места в openspace на день предоставляется круглосуточный доступ, Wi-Fi, доступ к кухне, а также кофе, чай и вода. При аренде на 10 дней (от 3 тысяч рублей) к этому добавляется личный шкафчик и пользование МФУ, а при аренде на месяц (от 6 тысяч) — посещение закрытых мероприятий, 3 часа аренды переговорной комнаты и 2 часа аренды конференц-зала в будни. Непосредственно аренда коференц-зала на 40 человек с проектором, проекционным экраном, презентационными ноутбуком и доской, а также кликером стоит 1,5 тысячи в час, или от 5 тысяч в день (с пятницы по воскресенье — 10 тысяч). Переговорную комнату на шесть и больше человек с флипчартом можно арендовать за 500 рублей в час или 5 тысяч в день. Помимо этого, можно арендовать Smart Office по цене от 25,5 тысячи в месяц, или Virtual Office за 5 тысяч в месяц. За эти деньги предоставят юридический и почтовый адреса, займутся приемом и обработкой корреспонденции, входящих звонков, также час в неделю можно будет пользоваться переговорной комнатой.

Коворкинг-центр Smart Space расположен в ТОЦ «Сфера» на Гаврилова, 1. Фото смартспейс.рф

Три коворкинга до 10 тысяч в месяц, включая «экологичный»

Совсем немного дороже ­– коворкинг-центр GrowUp в центре города, на Айвазовского, 3а. Судя по сайту, это — сеть коворкингов в Москве, Санкт-Петербурге и в Казани. В 2017 году отдельние этой сети в Казани в бывшем офисе Сбербанка с помпой открывал президент этого банка Герман Греф.

В условиях COVID-19 коворкинги уменьшили количество мест в openspace так, чтобы расстояние между резидентами было не менее 1,5 метра, также начали предлагать санитайзеры. Заявляется, что резиденты, арендующие кабинеты, имеют круглосуточный доступ к коворкингу, в котором есть кухня, зона релакса, летняя терраса, кофе-пойнты. Все резиденты могут пользоваться МФУ и камерами хранения размерами 30 на 30 на 50 сантиметров. В GrowUp есть переговорные на 4, 6, 12 человек и конференц-зал на 120 человек. Предоставляется кофе, чай и питьевая вода.

1 день на свободном месте в open space тут стоит 600 рублей (при доступе с 8 до 21 часа), абонемент на 10 дней — 3 тысячи рублей. Месячный доступ на любое свободное место в open space стоит 6 тысяч в случае с «дневным» абонементом» и 7,5 тысячи — при круглосуточном доступе. Фиксированное рабочее место в кабинетах предлагается за 9 тысяч в месяц при дневном доступе.

Alliance Business Centers, предлагающий «офисы премиум-класса под ключ», а также виртуальный офис в «Корстоне». Фото zdanie.info

Четвертое место занял Alliance Business Centers, предлагающий «офисы премиум-класса под ключ», а также виртуальный офис в «Корстоне». По данным аналитической службы место в общей зоне там стоит 10 тысяч рублей в месяц. На сайте заявляется, что арендаторам предоставят готовое рабочее пространство со стильной дизайнерской отделкой и органичной мебелью, оборудованное всеми необходимыми коммуникациями, конференц-зал, услуги виртуального офиса «с предоставлением престижного адреса», собственный номер телефона, секретарей, владеющих несколькими языками.

На сайте говорится, что ABCN — первый в Поволжье бизнес-центр премиум-класса одной из крупнейших в мире сетей Alliance Business Centers Network. Там же говорится, что в ABCN входит более 700 бизнес-центров премиум-класса по всему миру, в 85 городах 45 стран. И действительно, казанский офис есть в списке на международной версии сайта. Помимо Казани, в списке городов, где есть ABCN, можно найти, например, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Вену, Брюссель, Берлин, Париж. А вот на сайте казанского ABCN есть ссылки на сайты офисов в Бахрейне, Катаре и ОАЭ, но ни один из этих сайтов не работает.

Пятое место — у начавшего работу с середины мая «первого экологичного коворкинга в Татарстане» — Eco working. Он расположен на проспекте Ямашева, 45а. Стоимость тестового дня тут составляет 150 рублей, обычный день — 400 рублей. За эти деньги предоставляется нефиксированное рабочее место, доступ к интернету через Wi-Fi, возможность пользоваться кухней, кофе-пойнтами и прочими общественными пространствами. Тариф на 3 дня составляет тысячу рублей. Тариф на месяц с правом посещения закрытых мероприятий для резидентов будет стоить 6 тысяч в случае нефиксированного места. Фиксированное место обойдется в 8 тысяч в месяц, в этом случае дополнительно появится право на пользование переговорными в течение 8 часов в месяц.



С середины мая начал работу «первый экологичный коворкинг в Татарстане» — Eco working. Фото ecoworking.su

В Eco working заявляют, что работает ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор воздуха, есть возможность частого проветривания (коворкинг расположен на седьмом этаже), шведская система очистки воды.

Парикмахерам уже можно

Помимо этого, на момент проведения анализа указывали стоимость аренды рабочего места два коворкинга, предлагающие места для парикмахеров. Более дешевый из них — «коворкинг бьюти центр» Liberty, расположенный на Чистопольской, 66. Стоимость работы здесь составляет 150 рублей в час. На сайте обещают расходные материалы по себестоимости. Рабочие места, как утверждается, подойдут для парикмахеров и визажистов. В комнате есть мокрая точка и кушетка.

Неподалеку оттуда находится и еще один бьюти-коворкинг — под названием Indi. Стоимость тут составляет 200 рублей в час. За 3 часа нужно заплатить 500 рублей. За 10 — 1600, за 20 — 3 000 рублей, за 30 часов — 3800 рублей. Резидентам, как и в случае с Liberty, обещают предоставлять расходные материалы по себестоимости, безлимитный Wi-Fi, чай и кофе, качественное и современное оборудование, можно арендовать локер.

В Liberty предлагают рабочие места для парикмахеров и визажистов. Фото facebook.com/libertyrent.ru

Есть и бесплатно, но пока закрыто

Остальные 15 казанских коворкингов, как уже говорилось, по данным аналитической службы «Реального времени», пока не работают, но могут начать это делать в любой момент, в зависимости от снятия ограничений.

Один из самых известных из них — резиденция креативных индустрий «Штаб» на улице Татарстан. Заявленный тариф тут составляет 250 рублей в день. В него входит интернет, рабочее место, кофе или чай на выбор. Тариф на месяц — 6 тысяч рублей, условия те же. Режим работы коворкинга — с 9 до 21 часа. В основных направлениях деятельности называются PR и медиа, архитектура и дизайн, городское предпринимательство, современное искусство.

С «образовательным налетом» есть и еще одно коворкинговое пространство в центре города — «Телеграф Space». Как заявляется на сайте, это — комфортный лофт с отличным видом на исторический центр. В коворкинге есть кухня, переговорная и лекционный зал-трансформер, а также зоны отдыха. Места в коворкинге можно закрепить за собой, или каждый раз выбирать новое. Свободное место на 5 дней стоит 2 050 рублей, на 10 дней — 3 900, на месяц — 6 тысяч. Фиксированное место на тот же месяц обойдется в 9 тысяч. «Телеграф Space» расположен на пересечении улиц Пушкина и Горького.

Как заявляется на сайте, «Телеграф Space» — это комфортный лофт с отличным видом на исторический центр. Фото telegrafspace.ru

Неподалеку оттуда находится и коворкинг Launchpad. Здесь возможен бесплатный пробный рабочий день. В целом тариф составляет 5 500 рублей, а для студентов, предпринимателей и IT-специалистов — 4 900 рублей. В Launchpad — 30 рабочих столов, конференц-комнаты, кофе, чай и печенье, морсы и фрукты, зона отдыха. Также есть оборудованная кухня, летняя терраса и душ.

Есть в Казани, кроме того, и бесплатный коворкинг. Он работает в здании культурного центра «Московский» в парке им. Урицкого. Режим работы — с 10 до 19 часов. Есть 17 рабочих мест и два компьютера. Платные — услуги копи-центра ксерокопия по 3—6 рублей, распечатка по 3—7 рублей.

Частично как коворкинг заявляются и три антикафе «Баклажан» — на улицах Островского, Вишневского и Чистопольской. Тариф антикафе составляет 150 рублей в час, но не более 390 рублей. В «Баклажане» есть Playstation 4 и Xbox 360, настольные игры, чай, кофе и печенье, переговорная комната. В группе сообщается, что возобновят работу заведения ориентировочно 1 июня.

Частично как коворкинг заявляются и три антикафе «Баклажан». Фото yandex.ru

Технологический коворкинг Navigator Campus площадью в 1 200 кв. м, расположенный на улице Мусина, предлагает три свободных офиса. Предназначен он для резидентов, занимающихся IT и программированием, робототехникой и 3D-моделированием, энергоаудитом, а также маркетинговым продвижением. Также расположен на окраине города и технопарк «Авиатор» — на улице Дементьева. Правда, похоже, речь идет об аренде офиса, а не коворкинге. Сайт и группы в соцсетях «Авиатора» оказались довольно неинформативными, поэтому подробностей о нем нет. Мало подробностей и о «первом детском коворкинге» на улице Альберта Камалеева — крайне скудная информация содержится только в Instagram.

Отчасти как коворкинг можно также воспринимать «Рой клуб» на Краснококшайской и «Кабинет» на Вахитова, но информации о них, опять же, почти никакой найти не удалось. Есть, кроме того, образовательное event-пространство с возможностью почасовой аренды класса на Карла Маркса. Услуги коворкинга предоставляет и клуб предпринимателей Delovar, расположенный на улице Адмиралтейской, в бизнес-центре «Петрушкин двор».

Наконец, коворкинг есть и в «Доме предпринимателя» на Петербургской — в стоимость входят чай, кофе и вода, доступ к интернету, пользование кухней, рабочая зона. Неподалеку оттуда еще одна точка для совместной работы — коворкинг в IT-парке. А вот коворкинг другого «айти-проекта» — Иннополиса — находится, соответственно, далеко от центра Казани. Называется он Win Win, информации о нем также практически никакой.

Цены на услуги казанских коворкингов

Наименование Адрес Стоимость "Навигатор Кампус",

хардварный частный технопарк ​Мусина, 61в н/д "Баклажан", антикафе ​Островского, 21,​

2-й этаж 150 руб. в час, максимум - 390 руб. "Баклажан", антикафе ​Чистопольская, 20б

1-й этаж 150 руб. в час, максимум - 390 руб. "Баклажан", антикафе ​Вишневского, 12​

2-й этаж 150 руб. в час, максимум - 390 руб. INDI, бьюти-коворкинг ​Адоратского, 3 200 руб. 1 час;

500 руб. 3 часа;

1600 руб. 10 часов;

3000 руб. 20 часов;

3800 руб. 30 часов GrowUp, коворкинг-центр ​Айвазовского, 3а​

3-й, 4-й этаж тестовый день бесплатно;

600 руб./день "Штаб", резиденция креативных индустрий ​Татарстан, 20​

2-й этаж 250 руб. в день, 6000 в месяц "Телеграф Space", творческое пространство ​Пушкина, 54/1​

3-й этаж;

ресторан "Пушкин" лаунж 5 дней - 2050, месяц - 6/9 тыс. руб. Liberty, бьюти-коворкинг ​Чистопольская, 66 Пока работают только парикмахеры (т.к. разрешили работать);

150 руб./час;

антисептики есть Eco working, экологичный коворкинг ​БЦ Парус​

проспект Ямашева, 45а​, 7-й этаж



1 день - 400 руб., 3 дня - 1000 руб., 6 дней - 2000 руб., 10 дней - 3300 руб. "Авиатор", коворкинг-центр ​Дементьева, 2б, к. 4

​3-й этаж н/д, нет связи 21st CabiNet, коворкинг-центр ​БЦ На Солдатской​

Солдатская, 8

​204 офис; 2-й этаж 4000 руб./мес;

тестовый день бесплатно 21st CabiNet, коворкинг-центр ​ДЦ Relita​ Декабристов, 85Б 4000 руб./мес;

тестовый день бесплатно 21st CabiNet, коворкинг-центр ​Академика Лаврентьева, 11 4000 руб./мес;

тестовый день бесплатно "РОЙ КЛУБ", г. Казань ​Краснококшайская, 84, ​2-й этаж

не работают в связи с самоизоляцией;

пространство для членов клуба Smart Space, коворкинг-центр ​ТОЦ Сфера

​Гаврилова, 1​

1-й этаж тестовый день бесплатно;

400 руб./день;

7000 руб./мес Launchpad, коворкинг-центр ​Пушкина, 46

​4-й этаж 5500/4900 руб. в месяц "Коворкинг-центр", коворкинг ​ЦК Московский​

Академика Королева, 47

​1-й этаж бесплатно "Первый детский коворкинг", детский коворкинг-центр ​Альберта Камалеева проспект, 26

Казань 21-й век не работают в связи с самоизоляцией. Прорабатывают онлайн-форму работы "Альянс Бизнес Центрс", бизнес-центры ​Корстон

​Николая Ершова, 1а​

11-й этаж; левое крыло 10000 руб./мес. в общей зоне;

есть кабинеты "Event-пространство", коворкинг ​Карла Маркса, 50

​315-й офис н/д Delovar, клуб предпринимателей ​БЦ "Петрушкин двор"​ Адмиралтейская, 3 к. 1, ​510-й офис не работают в связи с самоизоляцией "Кабинет", коворкинг Мулланура Вахитова, 8 н/д Коворкинг в Доме предпринимателя ​Петербургская, 28 не работают в связи с самоизоляцией Коворкинг IT-парка Петербургская, 52 н/д Win Win, коворкинг-центр ​Спортивная, 102

Иннополис, Верхнеуслонский район н/д