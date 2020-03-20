На время самоизоляции казанцы впрок закупают интим-товары: продажи выросли втрое

На «удаленку» с любимыми

В период распространения коронавируса жители Казани активно закупались товарами для взрослых. Об этом говорится в исследовании российского интернет-магазина Ozon, имеющемся в распоряжении «Реального времени». По данным сервиса, в марте-2020 товары для взрослых покупали на целых 325% больше, чем в марте 2019 года.

Аналитики площадки обращают внимание на то, что обычно по окончании «гендерных» праздников на рынке товаров категории «18+» наблюдается падение продаж. Но сейчас спрос до сих пор держится на уровне 14 февраля и 8 марта:

— Очевидно, это связано с трендом на сокращение посещения общественных мест и социальных активностей на фоне коронавируса и профилактики вирусных заболеваний. Уменьшение социальной активности жители столицы Татарстана компенсируют укреплением взаимоотношений в парах.

Пик продаж пришелся на 14—17 марта — в первые дни после того, как ряд российских работодателей выступили с заявлениями о переводе сотрудников на удаленный режим работы. В эти дни продажи товаров для взрослых на 100% превысили стандартные для этого сезона показатели.

«Противоэпидемический набор»: презерватив, лубрикант и черный кружевной костюм

В первую очередь предусмотрительные жители столицы Татарстана запаслись презервативами и лубрикантами — их продажи выросли на 150% и 135% относительно прошлого года. В период пандемии люди запасаются впрок не только гречкой и макаронами: в 40% заказов клиенты Ozon добавляют по 3—5 упаковки вышеназванных товаров.

Продажи эротического белья и костюмов для игр за последнюю неделю выросли на 120% по сравнению с 2019 годом. Но есть нюанс: если на День Святого Валентина чаще всего покупали красное кружевное белье, то сейчас каждый второй заказ содержит черный кружевной костюм. Продажи эротических игр выросли на 83,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чаще всего покупают «Камасутру» в формате карт.

Продажи игрушек и интимных массажеров для взрослых с 14 марта выросли на Ozon в 1,3 раза. Чаще всего выбирают модели с дистанционным управлением, ярких цветов.

Исследование Ozon охватило более миллиона заказов жителей Казани за март. В целом же авторы исследования отмечают, что типичном заказе Ozon стало почти в 2 раза больше товарных позиций, чем годом ранее (7—8 против 3—5). При этом за последнюю неделю вдвое выросла популярность бесконтактной доставки до двери и доставка в постаматы — на нее приходится уже более 25% заказов.

Александр Артемьев