22 июн 2020

Online-конференция с руководителем Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района Ильдусом Зариповым

Начнется через

22 июня в 12:00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Ильдус Зарипов, руководитель Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района.

Тезисы к обсуждению:

  • Последствия пандемии для района, шаги по поддержке бизнеса и пострадавших отраслей
  • Работа промышленных парков, реализация инвестиционных проектов, программа «Наш двор»
  • О тренде переезда из столицы Республики в Лаишевский район
  • Режим работы пляжа «Камское море» в этом году и популярность поселка «Семрук» после выхода сериала
  • Сельское хозяйство. Сильные стороны района. Как пройдёт День поля?

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