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20 лет назад: первый визит Путина в Татарстан

07:00, 21.03.2020

За пять дней до выборов президента России

20 лет назад: первый визит Путина в Татарстан
Фото: Михаил Козловский

20 лет назад, 21 марта 2000 года, в Казань впервые в статусе первого лица страны прилетел Владимир Путин — тогда и. о. президента РФ (выборы главы государства состоялись через 5 дней — Путин получил на них 68,9% голосов татарстанцев, а инаугурация прошла полтора месяца спустя). В тот же вечер он вместе с руководителями Татарстана принял участие в общественно-культурной акции «Под созвездием духовности», которая открыла гуманитарный проект «Навстречу III тысячелетию». А на следующий день будущий президент провел первое заседание государственной комиссии по подготовке к празднованию 1000-летия основания Казани. Кроме того, Путин тогда побывал в жилом микрорайоне Азино, осмотрел Благовещенский собор и строительство мечети Кул Шариф, зашел на пешеходную улицу Баумана и возложил цветы к памятнику Федору Шаляпину. Эти события запечатлел фотограф Михаил Козловский.

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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
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