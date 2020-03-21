20 лет назад: первый визит Путина в Татарстан

20 лет назад, 21 марта 2000 года, в Казань впервые в статусе первого лица страны прилетел Владимир Путин — тогда и. о. президента РФ (выборы главы государства состоялись через 5 дней — Путин получил на них 68,9% голосов татарстанцев, а инаугурация прошла полтора месяца спустя). В тот же вечер он вместе с руководителями Татарстана принял участие в общественно-культурной акции «Под созвездием духовности», которая открыла гуманитарный проект «Навстречу III тысячелетию». А на следующий день будущий президент провел первое заседание государственной комиссии по подготовке к празднованию 1000-летия основания Казани. Кроме того, Путин тогда побывал в жилом микрорайоне Азино, осмотрел Благовещенский собор и строительство мечети Кул Шариф, зашел на пешеходную улицу Баумана и возложил цветы к памятнику Федору Шаляпину. Эти события запечатлел фотограф Михаил Козловский.

