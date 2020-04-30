Из самоизоляции — в тесные «объятия» казанского общественного транспорта

Экономия перевозчиков, над которыми нависла угроза банкротства, сводит на нет меры по борьбе с распространением COVID-19 в общественном транспорте столицы Татарстана

Общественный транспорт Казани превратился в зону, фактически свободную от действия постановления главного государственного санитарного врача России о мерах по недопущению распространения COVID-2019. Соблюдение предписанной Анной Поповой социальной дистанции в один метр в редких оставшихся на линии автобусах невозможно в принципе, а в часы пик там наблюдается, напротив, теснейшее «социальное сближение», обеспечивающее гарантированный взаимообмен вирусами и бактериями. О том, почему столичный транспорт сегодня стал одной из самых опасных зон, как пассажирам и перевозчикам защищаться от коронавируса и какими последствиями грозит пассажирам и перевозчикам пандемия COVID-19, — в материале «Реального времени».

Вспоминая молодость



Вечером после 12-часовой смены Сергей Нефедов, сотрудник организации, которая не прерывала работу на время самоизоляции, ждет на остановке «Компрессорный завод» автобусана Дербышки по 30—40 минут, а дождавшись, едет в неимоверной давке. Утром уехать на работу, говорит он, тоже проблема: количество рейсов в расчете на «коронавирусные каникулы» в конце марта резко сократили. И когда долгожданный автобус приходит, пассажиры набиваются в него, как килька в банку — в борьбе за место в салоне только маски летят.

«Хочу сказать спасибо коронавирусу и чиновникам которые сократили расписание автобусов и рабочие места время 18.30 не смог дождаться 53-го автобуса», — написал 24 апреля в соцсети казанец Игорь Митюгов.

«43 маршрут.... Интересно в коттеджах у министров которые едут на работу, такая же ситуация.... 14 апреля 2020 год, Казань...» — с такой подписью выложил 14 апреля видео из переполненного автобуса Наиль Хасанов.



Количество рейсов в расчете на «коронавирусные каникулы» в конце марта резко сократили. Фото Максима Платонова

«Почему издеваются над народом, который работает все эти дни? — возмущается пользователь по имени Мия Летняя. — [Почему] транспорт нормально не ходит хотя бы в час пик?.. Я езжу на двух [автобусах]. По 40 минут стою в одну только сторону на остановках»(пунктуация и орфография источников сохранены, — прим. ред.)

— Я езжу на работу из Авиастроительного района через полгорода к восьми утра, — рассказал «Реальному времени» Ирек Давлетшин, сотрудник организации с непрерывным производственным циклом. — Каждый раз как в лотерею играю — не знаешь заранее, повезет сегодня вовремя уехать или не влезу в автобус и буду ждать следующего. Страх заразиться в этой тесноте вирусом я компенсирую приятными эмоциями: я молодость вспоминаю, она пришлась на 80-е, когда общественный транспорт ходил редко и всегда перегруженным. Правда, все равно очень раздражает то, что многие пассажиры ездят еще и без масок. Кондукторы делают им замечания, но без толку.

«Должны скорректировать график»

— У нас действует постановление кабинета министров республики, согласно которому с 20 апреля запрещено посещать магазины и находиться в общественном транспорте без маски или респиратора, — прокомментировал «Реальному времени» сообщения пассажиров главный специалист Минздрава РТ по эпидемиологии Дмитрий Лопушов.

Он считает, что «разрулить» спор о масках должны сами перевозчики — в случае нарушения этого требования пассажирами они должны обращаться в правоохранительные органы. Равно как и «проредить» переполненные автобусы:

— Транспортные предприятия должны прислушаться к тому, какие послабления режима самоизоляции разрешило наше правительство, и скорректировать график работы с учетом того пассажиропотока, который есть в настоящее время, — заявляет Лопушов.

«Большинство вагонов загоняют в парк»

«Скорректировать» в контексте недавнего расширения списка предприятий, которым разрешено работать в период самоизоляции по коронавирусу, очевидно, означает: «Увеличить количество подвижного состава до такого, при котором возможно соблюдение социальной дистанции».

На официальном транспортном сайте Казани последнее сообщение городского Комитета по транспорту о пассажиропотоке датируется 22 апреля: «В автобусах, трамваях, троллейбусах пассажиропоток снизился на 74,7%, в метро на 83,2% (по сравнению с 17 марта). По отношению к предыдущему дню пассажиропоток увеличился на 15%». При этом в комитете заявили, что выход подвижного состава общественного транспорта на маршруты организован в достаточном количестве.

— После того как в интернете были опубликованы кадры давки в 43-м автобусе, обслуживающий этот маршрут перевозчик начал регулировать количество машин, что называется, в ручном режиме, и ситуация там нормализовалась, — заявил «Реальному времени» председатель Ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков. — Но время работы и количество автобусов на маршрутах действительно сокращены. Количество подвижных единиц определяется в зависимости от пассажиропотока — автобусов выходит на линию примерно вдвое больше, чем требует пассажиропоток, чтобы избежать давки в салонах. Сейчас пассажиропоток составляет около 20 процентов от обычного, а автобусов на линиях — 40-50 процентов. Время работы общественного транспорта сокращено: последние рейсы отправляются с конечных остановок в 21.00.

Сумма убытков — 350 млн

Сергей Темляков также сообщил «Реальному времени», что работа в период самоизоляции поставила пассажирские автотранспортные предприятия на грань банкротства:

— Доходы упали пропорционально пассажиропотоку, а расходы на содержание и работу автопарка остались на прежнем уровне, при этом появились дополнительные статьи расходов — на дезинфекцию подвижного состава, индивидуальные средства защиты работников.

В связи с этим Ассоциация еще 25 марта обратилась к президенту Татарстана с просьбой о помощи. Из аппарата президента это обращение переслали по подведомственности — в республиканский Минтранс и в Минэкономики РТ. В Минэкономики им ответили, что в соответствии с постановлением Правительства РФ автоперевозки включены в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, и перечислили полагающиеся им меры поддержки, однако «не дали ответов на вопросы, с которыми обращались перевозчики».

Председатель Ассоциации сообщил, что в 18 татарстанских пассажирских автопредприятиях из экономии был сокращен рабочий день и более 500 сотрудников были отправлены в административные отпуска, однако сумма убытков в апреле только у казанских перевозчиков достигла, с учетом всех платежей, включая лизинговые, 350 млн рублей. При этом значительная часть предприятий — муниципальные АТП — лишены мер государственной поддержки:

— Госдума приняла закон о кредитных каникулах, но муниципальные предприятия Казани и Нижнекамска (ПАТП №2, ПАТП №4, Нижнекамское ПАТП), которые перевозят более 80 процентов пассажиров и где работает более 4,5 тысячи человек, права на них не имеют. Также они не могут получить беспроцентные кредиты на зарплату работникам. Не удалось большинству перевозчиков и добиться отсрочки по лизинговым платежам. К примеру, предварительное одобрение на их отсрочку дали только АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «Лизинг-Трейд», а вот АО «Камаз Лизинг» отмолчалось. Частная заинская автотранспортная компания «Авторитет» получила отказ в получении беспроцентного кредита на зарплату работникам, несмотря на поддержку Гарантийного фонда РТ, а это единственный перевозчик в Заинске. Такой же отказ получило зеленодольское ООО «Экспресс», которое осуществляет перевозки в Зеленодольске и Зеленодольском районе и обеспечивает жизнедеятельность предприятий с непрерывным циклом работы. Чтобы иметь право претендовать на поддержку, этой компании в нынешнее непростое время надо сократить численность работников, а работает там сейчас 250 человек.

И в свете этого жалобы пассажиров на переполненные автобусы скоро могут показаться «цветочками»: автобусы могут вообще сойти с линий раньше, чем закончится пандемия COVID-19.

Жалобы пассажиров на переполненные автобусы скоро могут показаться «цветочками»: автобусы могут вообще сойти с линий. Фото Максима Платонова

«Пассажиры жалуются на увеличение интервала движения»

На запрос «Реального времени» о ситуации на общественном транспорте в пресс-службе исполкома Казани ответили следующее:

— До ввода режима самоизоляции в марте 2020 года транспортное обслуживание горожан в утреннее и вечернее время обеспечивалось 690 автобусами, 154 троллейбусами, 72 трамваями и метрополитеном. В апреле количество транспорта, выпускаемого в утреннее и вечернее время, сократилось до 414 автобусов, 92 троллейбусов, 43 трамвайных вагонов. На 10 автобусных маршрутах (№15, 28, 28а, 29, 30, 47, 54, 62, 63, 77) и двух троллейбусных (№6 и 8) в среднем количество рейсов сократилось на 50 процентов. По данным автоматизированной системы диспетчерского управления транспортом «АСУ-Т» в период режима самоизоляции после 20.00 на линии продолжают работать 159 автобусов, 25 троллейбусов и 11 трамваев, после 21.00 на линии остается работать 64 автобуса и 8 троллейбусов.

Согласно информации исполкома Казани, транспортная сеть города состоит из 58 автобусных маршрутов, 11 троллейбусных, шести трамвайных и одной линии метрополитена, и в период самоизоляции количество маршрутов не изменилось. Однако с 30 марта количество подвижного состава сократилось с 916 до 549 единиц, а режим работы маршрутов был сокращен до 21.00. Работа метрополитена организована по графику воскресного дня с сокращением количества подвижного состава в час пик до 5 поездов с увеличением интервалов движения до 13 минут, а также с сокращением времени работы метрополитена до 21.00. Это объясняют тем, что с введением режима самоизоляции пассажиропоток на городском пассажирском транспорте снизился «в среднем на 80—85%».

На вопрос, с какими трудностями столкнулись организаторы перевозок в условиях режима самоизоляции, в исполкоме ответили:

— В связи со снижением пассажиропотока в транспортных предприятиях снизилась выручка. Статьи и расходы у перевозчиков остались прежние. Имеются вопросы с отсрочкой лизинговых платежей и задолженностью по горюче-смазочным материалам. Муниципальные предприятия не могут получить беспроцентные кредиты для выплаты зарплаты. От пассажиров поступают обращения об увеличении интервала движения на городском транспорте до 20—25 минут.

При этом, по официальным данным, «жалобы от кондукторского и водительского состава не поступают».