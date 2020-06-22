«Спартак» торговал командами, поскольку сам существовал на деньги «торгашей»

30 лет продаже первой советской команды иностранцу

В эти дни отмечает свой 30-летний юбилей команда «Асмарал», первая в истории нашей страны частная футбольная команда. К ее появлению привел развал идеологии и системы спорта в СССР. Поначалу советские нувориши тратили на спорт государственные деньги, потом стали швырять «скоммунизженные». Подробнее — в ретро-материале «Реального времени».

В 80-е годы команды организовывали меценаты из числа «красных директоров»



Великим преимуществом советского спорта была его субъектность. Команды, создаваемые на голом месте, тут же обрастали собственными школами, которые начинали воспитывать подрастающее поколение и для себя, и «для того парня». Просто подтвердим этот тезис такими примерами, как Кирово-Чепецк, Коми АССР, Дальний Восток, Заполярье, где воспитывали блестящих хоккеистов для сборной СССР, или же киевский «Сокол», «Салават Юлаев», ижевская «Ижсталь», которые вырастили воспитанников столько, что и на себя хватало, и со всей страной делились.

В восьмидесятые местный спорт уже стал прямо зависеть от партийных бонз. Локальные успехи футбольной «Кубани» — выход в первую лигу при первом секретаре Краснодарского крайкома Сергее Медунове, или выход в ту же первую лигу джизакского «Бустона» при первом секретаре ЦК КПСС Узбекистана Шарафе Рашидове, оборачивались падением обеих команд во вторую лигу, когда у меценатов начинались проблемы. После смерти Рашидова и во время показушной борьбы с коррупцией вообще пострадал весь спорт Узбекистана.

Зато резко вверх пошли первые полукоммерческие команды, где игроки были собраны с миру по нитке, и не было никакой идеи открытия под них спортивных школ и воспитания резервов. Таковым стал баскетбольный «Шахтер» из Донецка, созданный усилиями руководителя шахты имени Засядько Ефимом Звягильским. «Шахтер» очертаниями напоминал вполне перспективный проект, хотя при ближайшем рассмотрении это была обыкновенная блажь «красного директора». Выигрыш клубом Кубка СССР 1986 года был связан с тем, что в турнире не принимали участия сильнейшие команды страны, а донецкий «легион» оказался сильнее других середнячков. К дончанам было бы меньше претензий, если бы они собирали команду по украинским сусекам, пригласив киевлян Внукова, Косенко, Шевченко или Андрея Кибенко, будущего тренера УНИКСа, прибывшего из Жданова, ныне Мариуполь. Но «Шахтер» сделал внушительный набег на РСФСР, укрепившись Ермолинским из Череповца, Власовым из Куйбышева и целым рядом спортсменов из Хабаровска: тренером Алпатовым и игроками Бабенко, Завалиным…

Но «Шахтер», возрожденный в 1983 году, хотя бы успел дать украинскому баскетболу такого воспитанника, как Лукьянец, а для России подготовил, ни много ни мало, Петра Самойленко, многолетнего капитана УНИКСа. В то время как, например, футбольная «Гурия» из Ланчхути, железнодорожного узла в Грузии, которым руководил Евграф Шеварднадзе, брат всесильного тогда Эдуарда Шеварднадзе, оказалась бесполезной не только для СССР, но и, собственно, для Грузии. Про «Гурию» уже написано много, сам проект был настолько безумным и коррупционным, что и ворошить его лишний раз не хочется.

Еще два «шабашных» клуба вышли на авансцену примерно одновременно, представляя Азербайджан и Армению, которые к концу восьмидесятых вошли в жесткую конфронтацию друг с другом. Тем не менее, Азербайджан успел восстановить в республике некогда мощный женский волейбол. Ранее там блистала бакинская команда «Нефтчи», воспитавшая такую суперзвезду, как Инна Рыскаль, а в конце 80-х местный тренер Фаиг Гараев создал мощную команду, мощь которой объяснялась четырьмя буквами: БЗБК. Это Бакинский завод бытовых кондиционеров, советский монополист в этой области, благодаря несметным финансам которого в столицу Азербайджана легко переехали Елена Думинова из Свердловска, Алла Тетерина из Минска, Елена Шабовта из Запорожья и т.д.

А в соседней Армении буквально за несколько лет поднялся женский баскетбольный клуб «Атис» из города Абовян. Здесь можно вспомнить о роли личности, и не только в спорте. Армения вырастила такого сильного мастера, как Анаит Саргсян, уехавшую играть в Москву. Кстати, Саргсян по детям занималась еще и танцами в ансамбле «Гарун», практически одновременно с Исраэлом Акопкохяном, ставшим в итоге… чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы по боксу. После того как Саргсян вернулась, в республике собралась сильная команда из привозных баскетболисток — Анны Торорощенко из Днепропетровска, Людмилы Вороненко из Херсона, Любови Александровой из Сызрани. Поначалу их привлекли в Армении хорошие деньги, которыми баловал команды завод хрусталя в Бюрегаване, а затем Вороненко вышла замуж и стала Цагикян, а Александрова аналогичным образом превратилась в Кочарян. Помимо этого, селекционеры сумели заманить на родину предков Элен Бунатьянц (Шакирову), пришедшую в баскетбол в родном туркменском городе Мары.

Упразднение спортобществ как первый шаг к развалу советской системы

В 1986 году в СССР была развалена действовавшая до этого времени стройная система финансирования спорта посредством ДСО, добровольных спортивных обществ. Для понимания, в Советском Союзе каждая команда и спортсмен представляли какое-либо спортобщество, на счета которого скидывались всем миром. Армия — на «Вооруженные силы», силы правопорядка (МВД, КГБ) — на «Динамо», железная дорога — на «Локомотив». «Студенческий» БК УНИКС представлял бы (если бы был образован раньше 1991 года) общество «Буревестник», ватерпольный «Синтез» входил в общество «Труд», хоккейный СК им. Урицкого и футбольный «Рубин» были «побратимами» из общества «Зенит», включавшего в себя предприятия оборонной промышленности, женская команда первой лиги по хоккею на траве ТТУ была из общества «Спартак». «Спартак» — это было ДСО, куда перечисляли деньги предприятия городского транспорта, такие как трамвайно-троллейбусное управление, ТТТ и многочисленные «Автомобилисты». Плюс предприятия легкой промышленности, гостиницы, предприятия общепита, торговая сеть — все несли долю малую на спартаковские нужды.

Внутри спортобществ были подразделения, допустим, хоккейное «Динамо» было в структуре КГБ, футбольное — в МВД, футбольная и волейбольная «Искры» из Смоленска и Одинцово соответственно относились к противоздушной обороне, ватерпольный ЦСК ВМФ — это спортклуб Военно-морского флота, как и их коллеги ККФ из Баку и КЧФ из Севастополя. Но с ведомственными ДСО вопрос не решался столь кардинально, «армия» и «Динамо» остались, а «Спартак» объединили со школьниками («Трудовые резервы»), студентами («Буревестник»), оборонщиками («Зенит»), аграриями («Урожай») и прочими.

Это решение и повлияло косвенно на последующую продажу футбольной команды «Красная Пресня» в руки частного лица. Это был молодой, но уже заявивший о себе коллектив, который тренировали Олег Романцев и Георгий Ярцев, в его составе наигрывались Александр Мостовой, Сергей Аргудяев, Василий Кульков. Но после появления ДСО Профсоюзов команд в спортобществе стало слишком много, и «Красная Пресня» оказалась в самом конце списка. После «Торпедо», «Локомотива», ФШМ (футбольной школы молодежи из общества «Трудовые резервы») и, собственно, самого «Спартака».

Рассказывать о превращении «Красной Пресни» в «Асмарал», вначале через слияние двух названий и прав собственности в 1990 году, а затем возникновением полноценного «Асмарала» как нового явления российского футбола, нет смысла. Много раз написано, упущены разве что любопытнее детали. В составе «КП-Асмарал» играл Константин Сарсания, который затем станем «тем самым» Сарсания, одним из первых футбольных менеджеров нового типа. Были там еще Андрей Толпеко, отец хоккеиста Дениса Толпеко, ставшего спартаковцем только в конце карьеры, плюс темнокожий футболист Филипп Уедако, сын москвички и кубинца. BLM был в СССР еще в восьмидесятые годы…

Плюс «Асмарал» стал первым, кто привез соперника за свой счет — уговорил за денежку приехать в осеннюю Москву 1991-го «Арарат-2» — 5:1 и «Лори» из Кировакана — 14:0. Ровно через десять лет этой опцией воспользуется «Рубин», за свои деньги собрав на игру футболистов «Спартака-Чукотки».

Российские футбол и хоккей, бессмысленные и беспощадные

В целом, 1991 год запомнится в итоге абсолютным крахом стройной доселе системы советского спорта. Удивляют люди, которые в те годы всерьез думали сохранить некий общий чемпионат. Это как недавняя идея-фикс Валерия Газзаева о проведении объединенного чемпионата России и Украины. Все рухнуло осенью 1991-го, когда Кубок СССР по футболу в одночасье стал такой же фикцией, как партбилеты членов КПСС. Неявки на матчи начались с весны (Бельцы и Кировокан), продолжились осенью (Джамбул, Ереван, Нальчик) и в начале зимы (Минск, Тернополь). А побили все рекорды весной 1992-го, когда со словами «Ша, уже никто никуда не едет» на матчи четвертьфиналов не явились три команды суверенной Украины: «Динамо» Киев, «Металлист» и «Черноморец». Участники 1/8 финала Кубка СССР самарские «Крылья Советов» и волгоградский «Ротор» провели два матча в конце февраля 1992 года в местечке Гечрипш, на поле местной спортивной базы. Притом, что территориально она находится в Абхазии, а та в Грузии, объявившей о своем выходе из СССР 9 апреля 1991 года, то есть десятью месяцами ранее.

Проблема в том, что время наступило такое, «бессовестное». Сама идеология спорта, который существовал «в интересах сборной», а та, соответственно, для достижения «олимпийских побед», канул в прошлое. «Асмарал» не был создан ни для сборной, ни для олимпийских побед, ни для воспитания резерва. Символично, что в годы его зарождения прекратила существование ватерпольная команда МГУ. Четырехкратный чемпион СССР, обладатель Кубка европейских чемпионов 1974 года просто исчез, как не было. А ведь именно там на факультете журналистики учились ведущие игроки команды, начиная от Рашмаджана и Скигина, продолжая Жолобовым и Бурковым, руководителем спортивной редакции НТВ-Плюс, заканчивая Наумовым и Затевахиным, ведущим «Диалогов о животных» на «Первом». Именно на факультете журналистики учился и хозяин «Асмарала» Хусам Аль Халиди, не исключено, что вместе с ровесником Майтом Рийсманом, одним из ведущих игроков МГУ. Финансовая поддержка команды родного вуза спасла бы ее и была бы куда логичнее, чем создание команды в городе, где даже «Локомотив» считался пятым колесом футбольной «телеги». «Асмарал» не дал спорту России ничего реального, за исключением юного украинца Сергея Семака. Ничего не принес он и самому Аль Халиди, не считая проблем, которые в итоге разрушили его бизнес. Просто стал первым мыльным пузырем, надутым бессмысленно и лопнувшим громко.

Таким же стал хоккейный проект, затеянный товарно-сырьевой биржой «Алиса» и ее владельцами братьями Стерлиговыми. Тот же 1991 год, и почти в те же дни, когда «Асмарал» топчет беспомощных армян в начале ноября, в Москве стартует бессмысленный хоккейный турнир «Миллион на льду».

И тут не обошлось без «Спартака»

Братья Стерлиговы — одни из фаворитов «эпохи первоначального накопления капитала» наряду с Владимиром Довганем, Сергеем Мавроди, Артемом Тарасовым. Довгань, бывший КМС по гребле и каратист, был далек от желания вкладываться в спорт. Тарасов может считать себя причастным к спорту тем, что дал кредит в 2 миллиона рублей братьям Стерлиговым. Мавроди достаточно одного шута по имени Леня Голубков, чтобы заявлять о себе в полный голос, а вот Стерлиговы для этой цели покупают целую команду. Которая сама по себе выглядит непонятно, некий «Аргус», состоящий преимущественно из тогдашних ноунеймов. Видимо, аффилированный все с тем же «Спартаком», поскольку в будущем за красно-белых сыграют десять экс-хоккеистов «Аргуса», самыми известными из которых будут Евтюхин и Шамолин. За сам «Аргус» сыграют совсем еще молодые Станислав Романов (будущий зять Зинэтулы Билялетдинова) и Александр Хаванов (будущий НХЛовец), в целом, состав не бог весть что.

И вот эту команду покупают биржевики, переименовывая ее в «Алису», как называется и их биржа, и собака. Под «Алису» организовывают тот самый турнир «Миллион на льду» (на то время сумма выглядит умопомрачительно, хотя в переводе на доллары это всего 9 тысяч 90 долларов, поскольку за 1 «зеленый» тогда давали 110 «деревянных»). С другой стороны, челябинский «Трактор» в то же время заработал всего 10 тысяч рублей, выиграв турнир с участием «Автомобилиста», «Лады» и казанской «Итили».

Участниками турнира становится «Динамо», но там вся основа участвует в Кубке европейских чемпионов, а потому состав набирают из ветеранов и молодежи. В одной команде Петр Природин (37 лет), Владимир Голубович (36 лет), Александр Карповцев (20 лет) и Руслан Батыршин (15 лет). В программке последний указан как Батвершин, но всем было все равно. Команду пионеров и пенсионеров «Спартак» разделывает под орех — 8:0. В следующем матче «Динамо» почти так же крупно обыгрывает команду «»Все звезды» — 9:2, у которой в воротах Леонид Герасимов (40 лет), в защите Игорь Ромишевский, в атаке Вячеслав Старшинов (обоим по 50 лет), а едва ли не самый молодой в составе — 33-летний «мастерюга» Сергей Гимаев.

Это натуральный цирк на льду, причем затеянный непонятно с какой целью. Даже не с целью победы «Алисы» на турнире, хотя тамошнюю молодежь «усиливают» 36-летний Владимир Лаврентьев и 35-летний Борис Александров. Но эти звезды были слишком Star, а молодежь, как Хаванов, тогда еще никто и звать ее никак.

В «суперфинале» встречаются «Спартак» и ЦСКА с 16-летними Кривокрасовым и Старостенко, единственные собравшие адекватные времени составы, и красно-белые побеждают — 3:1. Среди победителей Александр Барков, среди проигравших Олег Петров, которые десяток лет спустя будут работать и играть в «Ак Барсе».

Поскольку уже в 1991 году у биржи появились конкуренты, да и продавцы с покупателями начали сотрудничать напрямую, спустя еще полгода она закрылась. Собака Алиса исчезла из телеэкранов, а Леню Голубкова с «халявщиками-партнерами» начали оттеснять на второй план новости из Чечни.

Окончание следует

