Башкирская неделя: условный срок чиновнику за мошенничество, дело пропавших детей и остановка «Антиковидная»

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

Фото: Дмитрий Шаталин (ufa.aif.ru)

На уходящей неделе в Башкирии ослабили режим самоизоляции, но отказались от проведения парада Победы. Талгат Таджуддин отметил 40-летие своего руководства ЦДУМ России. После 10 лет работы подал в отставку республиканский омбудсмен, на его место может прийти представитель оппозиции. Длившиеся 8 месяцев поиски малолетних братьев из Уфы завершены — их тела нашли в реке. Чиновник из Башкортостана, подозревавшийся в получении взятки, отделался условным сроком и прогремел на всю страну. Подробнее — в недельном обзоре «Реального времени».

«Профессиональный» юбилей Таджуддина

Талгат Таджуддин стал муфтием 40 лет назад — он возглавил Духовное управление европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС) 19 июня 1980 года. Сейчас организация называется Центральное духовное управление мусульман России, а ее руководитель добавил к своим титулам именование шейх-уль-ислам.

К этому юбилею глава Башкирии Радий Хабиров наградил духовного лидера орденом Салавата Юлаева. Здесь стоит отметить, что во вторник исполнилось 266 лет со дня рождения самого легендарного сказителя и батыра.

«Реальное время» подготовило муфтию свой подарок, вспомнив о резонансных высказываниях и поступках Таджуддина. Среди них и объявление джихада США в 2003 году, и окропление водой студии телеканала при помощи чайного пакетика, и потасовка на открытии мечети в Набережных Челнах из-за решения установить витраж с изображением полумесяца, креста и звезды Давида.



Радий Хабиров наградил духовного лидера орденом Салавата Юлаева. Фото glavarb.ru

Новый уполномоченный по правам человека

Рим Каюмов, занимавший пост уполномоченного по правам человека в Башкирии более 10 лет, на неделе подал в отставку. Он пояснил, что находится на должности уже третий срок и что самостоятельно решил покинуть кресло омбудсмена.

По данным СМИ, на его место рассматривается кандидатура секретаря Совета по правам человека при главе РБ Зульфии Гайсиной. Она известна в республике как оппозиционер: состояла в «Открытой России» Михаила Ходорковского и выдвигалась на выборы главы Башкирии от «Яблока».

В Уфе нашли тела пропавших мальчиков

Вечером в пятницу и утром в субботу водолазы обнаружили тела двух мальчиков, которых разыскивали вместе с их отцом с октября прошлого года. Следком объявил, что личности детей 5 и 8 лет уже установлены.

История прозвучала на федеральном уровне, когда мать братьев рассказала, что склонный к суициду отец забрал их после ссоры (она объявила мужу о намерении развестись) и пропал. Потом женщина неоднократно призывала его вернуться вместе с мальчиками и обещала не поднимать вопрос о расставании.

Следком объявил, что личности детей 5 и 8 лет уже установлены. Фото surb.sledcom.ru

Следствие быстро нашло машину, на которой мужчина с детьми выехал на природу. Однако их следы не могли обнаружить до 19 июня. Обстоятельства и причина смерти мальчиков еще не прояснены окончательно, Следком назначил все необходимые экспертизы. Отец пока не найден.

Послабления карантина

Глава РБ Радий Хабиров объявил о новом этапе смягчения «ковидных» ограничений. Власти республики разрешили носить перчатки только в магазинах. Маски позволено снимать на пляжах, которые открылись с 15 июня. Режим самоизоляции продолжает действовать для граждан 65+.



При этом парад Победы в Уфе решено не проводить. Его заменят индивидуальные парады для ветеранов. Хабиров рекомендовал смотреть по телевизору масштабный московский парад.



Из улицы Октябрьской революции сделают общественное пространство

Также башлык распорядился разработать концепцию благоустройства улицы Октябрьской революции (прежнее название — Казанская) в Уфе. Эта небольшая улочка должна стать современным общественным пространством. В то же время должен быть сохранен ее исторический облик. В соответствующем документе говорится о необходимости согласовать концепцию преобразований с местными жителями.



Небольшая улочка должна стать современным общественным пространством. В то же время должен быть сохранен ее исторический облик. Фото posredi.ru

Чиновник получил условный срок за мошенничество

По всей стране заговорили о Башкирии в свете приговора бывшему замминистра земельных и имущественных отношений РБ. Его подозревали в получении взятки размером 3 млн рублей, однако чиновник отделался условным сроком и штрафом в 200 тысяч рублей.

В прошлом году Ильнур Абсалямов возглавил департамент экономического развития аппарата правительства Башкирии и уже в этом статусе пообещал самарской компании «ВолгоНИИгипрозем» решить вопрос с Минземимущества РБ. В итоге суд квалифицировал его действия как покушение на мошенничество, а не как взятку. Судья пришел к выводу, что бывший замминистра никак не мог повлиять на процессы в ведомстве, которое он покинул. Именно поэтому наказание оказалось не столь суровым.

«Дом.РФ» и мэрия Уфы, самые влиятельные башкиры и остановка «Антиковидная»

Банк «Дом.РФ» через суд потребовал 388 млн рублей от уфимской горадминистрации, выступившей поручителем по кредиту МУП «Уфимские инженерные сети». В настоящее время предприятие банкротится и может не вернуть часть займа.

Агентство политических и экономических коммуникаций составило рейтинг наиболее влиятельных представителей элит Башкирии. В топ вошли глава республики Радий Хабиров, первый вице-премьер Андрей Назаров, руководитель аппарата главы РБ Александр Сидякин и председатель совета директоров «Башинформа» Ростислав Мурзагулов.

В топ вошли глава республики Радий Хабиров (справа), первый вице-премьер Андрей Назаров (слева). Фото pravdapfo.ru

В Уфе возле новой инфекционной больницы в Зубово появилась остановка общественного транспорта под названием «Антиковидная». Ранее она так и называлась — «Инфекционная больница», однако Хабиров потребовал от подчиненных придумать «что-то более эстетическое».