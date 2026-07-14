Историческую часть Казанского зоопарка превратят в ботанический сад

Еще в городе через два года появится новый музей

Фото: Максим Платонов

В Казани обустроят новый парк. Место для отдыха появится на территории исторической части Ботанического сада. Об этом заявил директор Комитета по развитию туризма столицы Татарстана Александр Шавлиашвили на встрече с туроператорами.

— Историческая часть Ботанического сада превратится в парк, — заявил он, но не стал называть участок. — Им займется компания архитекторов и ландшафтных дизайнеров мирового масштаба. Казань получит площадь в центре города, один из самых красивых парков в нашей стране.

Еще в городе через два года появится новый музей.

Ранее Шавлиашвили заявил, что в Казани перестроят и зоопарк «Река Замбези». Скоро он пополнится коллекцией животных, которых пока нет в стране.

Никита Егоров