Александр Шавлиашвили: «Зоопарк «Река Замбези» будет перестраиваться»

Скоро он пополнится коллекцией животных, которых нет в стране. Говоря о слонах, директор Комитета по развитию туризма Казани заявил: «Они не нам должны были достаться»

Фото: Динар Фатыхов

Казанский зоопарк «Река Замбези» будет перестроен. Об этом заявил директор Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили на встрече с туроператорами.



— Туда только что привезли слонов, и в течение этого года и следующего он пополнится коллекцией животных, которых нет в стране. Такого никто не делал. Мы сейчас в процессе, и зоопарк «Река Замбези» станет одним из самых развивающихся в стране, на самом деле — самым развивающимся в стране. Это примерно 3—4 часа в день для туристов с детьми, — заявил он.

Инструментом продвижения станет целая PR-кампания зоопарка. «Базироваться она будет как раз таки на коллекции животных и инфраструктуре, потому зоопарк «Река Замбези» будет перестраиваться», — отметил директор Комитета по развитию туризма Казани.

Говоря о слонах, которых привезли из Лаоса, Шавлиашвили отметил: «Это непростая была история, очень непростая. Они не нам должны были достаться».

Репортаж со встречи скоро будет опубликован на сайте «Реального времени».

Дарья Пинегина