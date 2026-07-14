Туроператоры предложили создать регламент работы на улице Баумана в Казани

На главных улицах Москвы и Санкт-Петербурга хаоса нет

Фото: Мария Зверева

В Казани нужно создать регламент работы на главной пешеходной улице — Баумана. Об этом заявила директор Туристско-информационного центра Любовь Ковалева на встрече директора Комитета по развитию туризма Казани Александра Шавлиашвили с туроператорами.

— У нас появились хаотичные стихийные точки сбора на экскурсионные программы, они расположены в неположенных местах, они не регламентированы, есть отсутствие кассовых аппаратов и так далее. Работа идет исключительно в поле наличности, поэтому и формируются такие группы, — сказала она.

По ее словам, такая система плохо влияет на облик города: нет ответственности этого игрока перед своим гостем, нет качества услуг, а на местах работает персонал, который не должен находиться на тех или иных направлениях.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Например, экскурсоводы не имеют федеральную аттестацию, и таких много, — привела пример Ковалева.

Она отметила, что в этой истории больше всех пострадал Казанский Кремль, поскольку это государственное бюджетное учреждение не может «громко сказать, что «это не мы», но подмена понятия, она присутствует».

— Мы бы хотели обратиться к городу с просьбой ввести регламенты работы, потому что ни в Москве, на Арбате, ни в Санкт-Петербурге мы такого хаоса не видим, — обратила внимание директор Туристско-информационного центра.

Репортаж со встречи скоро будет опубликован на сайте «Реального времени».

Никита Егоров