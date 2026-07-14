Сегодня в Татарстане ожидается до +25 градусов

Местами сильные дожди и ливни с грозами

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Небольшие и умеренные дожди, местами сильные дожди и ливни. В отдельных районах гроза, локально град, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер восточный, юго-восточный 6—11 м/с, местами с порывами до 15—20 м/с. Температура составит от +20 до +25 градусов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Казани прогнозируется небольшой дождь, местами гроза. Температура днем составит на пару градусов ниже, чем по республике.

Ранее синоптики сообщили, что, по прогнозам, дождливая погода в Татарстане сохранится до выходных.

Зульфат Шафигуллин