Новым замминистра цифрового развития Татарстана назначен Алексей Клонцак

Одно из его достижений — проект по сертификации Республиканской клинической больницы

Фото: предоставлено пресс-службой Минцифры РТ

Новым замминистра цифрового развития Татарстана стал Алексей Клонцак. Об этом сообщил вице-премьер республики Шамиль Гафаров, выступая на коллегии регионального Минцифры.



— Он давно в нашей команде и доказал свою компетентность. Я уверен, что он заслуживает должности заместителя министра цифрового развития Республики Татарстан и у него все получится, — отметил Гафаров.

Алексей Владимирович более 13 лет работал в IТ-отрасли. Он прошел путь от аналитика и менеджера продукта до руководителя департамента в Центре информационных технологий РТ. С 2020 года Алексей Клонцак возглавлял отдел Центра цифровой трансформации Татарстана, который отвечает за IТ-решения для здравоохранения и социальной сферы.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Одним из главных достижений команды под руководством Алексея Клонцака в 2022 году стал проект по сертификации Республиканской клинической больницы. Больница первой в системе Минздрава РФ и второй в стране получила международный сертификат HIMSS.



Так, Клонцак руководил проектом по развитию Радиологического дата-центра Татарстана — первого в республике регионального центра телерентгенологии. Центр дистанционно анализирует рентген-, МРТ-, КТ-снимки пациентов со всего Татарстана. Экстренные заявки, например при подозрении на инсульт или инфаркт, обрабатываются мгновенно.



Параллельно Алексей Клонцак с 2022 по 2026 год отвечал за бесперебойную работу и развитие круглосуточных горячих линий «117» и «122». Благодаря оптимизации технических процессов объем обрабатываемых звонков вырос с 46,2 тыс. до 64 тыс. в месяц, а качество и скорость помощи жителям остались на высоком уровне.

За вклад в развитие цифровой инфраструктуры региона Алексей Клонцак удостоен Благодарности раиса Татарстана, Почетной грамоты Минцифры республики и Благодарности министра цифрового развития РТ.

Ранее сообщалось, что в Челнах назначен новый начальник управления МЧС Татарстана.

Никита Егоров