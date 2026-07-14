В Татарстане пользователи электросамокатов начали подтверждать возраст через ID

С начала года в республике были случаи, когда дети получали серьезные травмы во время поездок на СИМ

Фото: Динар Фатыхов

Жители Татарстана, которые берут в аренду электросамокаты, начали подтверждать свой возраст через цифровой ID в мессенджере «Макс». Новшество вводят в целях безопасности, а именно для того, чтобы минимизировать доступ лиц младше 18 лет к пользованию средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом на коллегии заявил глава Минцифры республики Илья Начвин.

— С сегодняшнего дня у нас стал доступен новый проект — подтверждение возраста через цифровой ID при аренде самокатов. Для Татарстана это вопрос безопасности населения. С начала года в республике были случаи, когда дети получали серьезные травмы во время поездок на электросамокатах. Наша задача — создать надежный цифровой барьер, который позволит оградить подростков от опасных поездок, — рассказал Начвин.

Напомним, что только за первые две недели мая в Казани зафиксировано два ДТП с участием электросамокатов. В первой аварии пострадал 11-летний ребенок, а во втором — 16-летняя девушка. Обоим «самокатчикам» оказали помощь в медучреждении, после чего отпустили домой.

Вопросы, связанные с регулированием движения на электросамокатах обсуждали в Татарстане еще в начале июня 2026 года. Министр транспорта России Андрей Никитин разделил позиции власти республики, отметив, что основной задачей ведомства является не запрет электросамокатов в городах, а создание эффективного регулирования, которое обеспечит безопасное движение пешеходов по тротуарам.

Никита Егоров