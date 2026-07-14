Мэра Уфы Ратмира Мавлиева отстранили от должности

Поводом стала потеря допуска к государственной тайне

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева официально отстранили от должности. Решение принято на внеочередном заседании горсовета 14 июля 2026 года. За расторжение контракта проголосовали депутаты.

— Уважаемые депутаты, вчера вечером поступило официальное обращение от 13 июля текущего года, за номером 28 ДСП о прекращении допуска Мавлиева Р.Р. к гостайне. В соответствии с пунктом 3 раздела 8 контракта горсовета с главой администрации города, — сообщил председатель совета Марат Васим.

Кроме того, в отношении бывшего градоначальника возбуждены уголовные дела по обвинению в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Мавлиев занимал пост главы администрации Уфы с марта 2022 года.

Ранее Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву, заменив домашний арест на запрет определенных действий.

Вадим Вахрушев