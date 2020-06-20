В Башкирии обнаружили тела двоих мальчиков, пропавших с отцом осенью

В Башкирии после почти восьми месяцев поисков были обнаружены тела мальчиков, пропавших вместе с отцом в октябре 2019 года. Их извлекли из рек Уфа и Белая.

Личности детей 5 и 8 лет установили путем опознания, сообщает пресс-служба башкортостанского следственного управления СКР.

Первого мальчика нашли в реке Уфа вечером 19 июня, его брата удалось обнаружить следующим утром в реке Белая.

Следствие назначило экспертизы, чтобы точно установить причины гибели детей. Продолжаются поиски их отца — 37-летнего Артема Мазова.

Напомним, что о пропаже всех троих сообщила мать мальчиков. Она рассказала, что поссорилась с мужем и потребовала развода. Тогда мужчина забрал детей и скрылся с ними. Позже его машина была найдена неподалеку от реки. Водолазы работали в две смены, но тогда ничего не нашли.