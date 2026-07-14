Средний чек на зарубежный тур достиг 195,6 тыс. рублей

Турция лидирует по числу бронирований

Фото: Максим Платонов

По итогам первого полугодия 2026 года средний чек на зарубежные туры вырос на 7% и составил 195,6 тыс. рублей. Такие данные приводит сервис бронирования пакетных туров Onlinetours.

— Средний чек в Турции вырос с 199 100 до 226 900 руб. Египет занимает второе место и наращивает присутствие в рейтинге (чек 184 500 руб.), — передают данные сервиса «Ведомости».

На втором месте — Египет с чеком 184,5 тыс. рублей. Третье место занял внутренний туризм в России со средним чеком 59,6 тыс. рублей.

Ранее Казань вошла в список крупнейших региональных городов по отправке туристов в Турцию.

Вадим Вахрушев