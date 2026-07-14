В Татарстане определят новые правила действий органов власти при чрезвычайных ситуациях

Кабмин получит полномочия по утверждению правил безопасности на воде, пользования маломерными судами, а также по резервированию источников водоснабжения для населения

В Татарстане планируют обновить порядок действий органов власти при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Соответствующий законопроект рассмотрели на заседании Комитета Государственного совета республики по законности и правопорядку.



Согласно законопроекту, раис Татарстана будет принимать решения об установлении уровня чрезвычайной ситуации, вводить режим повышенной готовности и возглавлять республиканскую комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС.

Госсовет республики будет принимать законы в этой сфере и контролировать их исполнение, а Кабинет министров получит полномочия по утверждению правил безопасности на воде, пользования маломерными судами, а также по резервированию источников водоснабжения для населения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, документ регулирует работу территориальной системы реагирования на чрезвычайные ситуации, порядок государственного надзора и финансирования спасательных мероприятий. В случае принятия новый закон заменит действующий документ, принятый в 2004 году.

Напомним, что ранее начальником управления МЧС по Набережным Челнам стал Игорь Руцкий, который был представлен мэром города Наилем Магдеевым на еженедельном совещании.

Наталья Жирнова