Путин утвердил поручения по итогам ПМЭФ-2026
Правительству предстоит разработать стратегии развития автономных систем и цифровых платформ до 2036 года
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума. Документ содержит задачи для правительства, Госдумы, ЦБ и госкорпораций.
Ключевые поручения:
- Правительству поручено разработать национальные стратегии развития автономных систем и цифровых платформ до 2036 года. Срок — 15 декабря 2026 года.
- Вместе с Госдумой необходимо принять законы о закреплении понятий «стажер» и «стажировка», а также сохранить для УСН порог доходов в 20 млн рублей для освобождения от НДС. Срок — до 1 августа 2026 года.
- Совместно с ЦБ и банками поручено создать механизмы коллективных инвестиций граждан в проекты по формированию комфортной городской среды с возможностью налогового вычета. Срок — 1 июля 2027 года.
- Также поручено ввести спецрежим для населенных пунктов опережающего развития (срок — 1 октября 2027 года), упростить условия для МСП в производственной сфере и сформировать перечень крупных инвестпроектов до 2035 года
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о сохранении порога освобождения от НДС для УСН.
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