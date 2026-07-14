В Зеленодольском районе усиливают рейды после гибели людей на воде

Два гидроцикла уже отправили на штрафстоянку

Фото: Артем Дергунов

С начала купального сезона в Зеленодольском районе Татарстана произошло пять происшествий, в результате которых погибли пять человек, включая одного ребенка. Два последних случая произошли возле поселка Октябрьский и полуострова Щурячий и были связаны с использованием сапборда и гидроцикла.

— После ЧП сотрудники ГИМС проводят профилактические беседы в несанкционированных местах купания. Отдыхающим напоминают, что на дне могут находиться осколки и другие опасные предметы, а за нарушение правил предусмотрены штрафы, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

По словам руководителя Зеленодольского инспекторского отделения Центра ГИМС Сергея Евсеева, два гидроцикла уже отправили на штрафстоянку. Их владельцам назначили штрафы по 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Казани у Кремлевской дамбы утонул мужчина.

Никита Егоров