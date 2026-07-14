В России зафиксированы проблемы с доступом к Google и GitHub

Жалобы поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края и других регионов

Пользователи из разных регионов России сообщили о проблемах с доступом к сервисам Google и GitHub. По данным Downdetector и «Сбой.Рф», обращения связаны с недоступностью поисковика и сайта Google как с компьютеров, так и со смартфонов.

— За последние 12 часов с проблемами столкнулись пользователи из Москвы — 31%. Также неполадки наблюдаются у жителей Красноярского края (23%), Санкт-Петербурга (15%), Нижегородской области (8%), Хабаровского края (8%), Чувашии (8%) и Башкортостана (8%), — сказано в данных Downdetector.

Сервис GitHub, по данным «Кода Дурова», не открывается с российских IP-адресов. В сервисе «Сбой.Рф» не исключают, что проблемы могут быть связаны с техническими нарушениями или аварией.

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Вадим Вахрушев