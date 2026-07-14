Турецкий суд объявил премьер-министра Израиля Нетаньяху в международный розыск

11-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам выдал ордера на арест и других фигурантов дела — им вменяют преступления против человечности, геноцид и др.

Турецкий суд принял решение объявить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск через красный бюллетень Интерпола в рамках дела о гуманитарной флотилии «Сумуд». Об этом сообщает телеканал Halk TV.

11-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам выдал ордера на арест Нетаньяху и других фигурантов дела. Им вменяют преступления против человечности, геноцид, незаконное лишение свободы, жестокое обращение, умышленное причинение вреда здоровью, грабеж и задержание транспортных средств.

Ранее стамбульская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Нетаньяху и 34 израильских чиновников. Следствие требует для обвиняемых пожизненного лишения свободы. В ноябре 2025 года прокуратура Стамбула уже выдавала ордера на арест Нетаньяху и руководства Израиля по обвинениям, связанным с военными действиями в секторе Газа, включая препятствование доставке гуманитарной помощи.

Наталья Жирнова