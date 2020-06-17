Хабиров поручил до 1 сентября разработать проект благоустройства бывшей улицы Казанской в Уфе
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение, согласно которому специальная рабочая группа должна до 1 сентября представить концепцию по преобразованию улицы Октябрьской Революции (прежнее название — Казанская).
Улица должна быть преобразована «в современное общественное пространство», а концепция должна учитывать сохранение исторического облика улицы и мнение жителей Уфы, следует из документа.
Ранее уфимский историк архитектуры Светлана Семенова посвятила этой улице колонку, написанную для «Реального времени». Она рассказала, что жители столицы РБ опасаются за судьбу исторических зданий, находящихся на бывшей Казанской.ОбществоВластьИстория Башкортостан
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