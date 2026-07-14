До мая 2027 года в Татарстане установят 600 сирен оповещения о ракетной опасности

С начала 2026 года в республике данный режим вводили 21 раз

Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день в Татарстане установлено 547 сирен для оповещения о ракетной опасности. Они работают в 12 населенных пунктах республики, сообщил на коллегии глава Минцифры РТ Илья Начвин.

— До конца 2026 года мы смонтируем еще 200 таких установок. Главная цель — довести количество сирен до 1,6 тыс. единиц. Мы продолжим эту работу, пока полностью не закроем каждый квартал нашей республики, — доложил он.

Согласно презентации, представленной на коллегии, до мая 2027 года в Татарстане установят еще 600 сирен оповещения о ракетной опасности.

Как подчеркнул Начвин, с начала 2026 года в республике режим ракетной опасности вводили 21 раз. В общей сложности ограничения действовали 34 часа.

— Да, эти громкие звуки зачастую приносят дискомфорт, особенно по ночам, но такая работа делается с одной единственной целью — вовремя предупредить и обезопасить каждого жителя нашей республики, — объяснил министр.

Ранее Начвин объяснил, что мешает развивать инфраструктуру связи в Татарстане.

Никита Егоров