Рада Украины отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко

Ранее Зеленский предложил ей занять новое направление, связанное со взаимодействием с одним из ключевых партнеров Украины

Рада Украины проголосовала за отставку Юлии Свириденко с должности премьер-министра страны. Решение поддержали 259 депутатов, один выступил против, еще 47 воздержались, сообщается на сайте украинского парламента.

После ухода Свириденко отправляется в отставку весь состав правительства. Избрать нового премьер-министра депутаты планируют 16 июля. До формирования нового кабинета министров исполнять обязанности главы правительства, по данным украинских СМИ, может вице-премьер Денис Шмыгаль.

Украинский лидер Владимир Зеленский 12 июля предложил Юлии Свириденко занять новое направление, связанное со взаимодействием с одним из ключевых партнеров Украины. Позднее из украинских СМИ стало известно, что Свириденко предлагали занять должность посла Украины в США после ухода с поста премьера. Однако, по информации «Украинской правды», она отказалась от этого предложения.

Наталья Жирнова