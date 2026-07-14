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Трамп поддержит закон об антироссийских санкциях

08:55, 14.07.2026

Документ позволит вводить пошлины против стран, закупающих российскую нефть

Трамп поддержит закон об антироссийских санкциях
Фото: взято с сайта whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп намерен поддержать законопроект об ужесточении антироссийских санкций, который скоро поступит на рассмотрение Конгресса. Как сообщает источник в Белом доме, в случае одобрения документ даст американской администрации право вводить пошлины против государств, приобретающих нефть у России.

— Такое решение американского лидера, — указывает CNN, — было принято спустя несколько дней после скоропостижной смерти одного из авторов законопроекта — сенатора-республиканца (от штата Южная Каролина), — сообщает американское СМИ.

Ранее главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России.

Вадим Вахрушев

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