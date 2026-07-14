Трамп поддержит закон об антироссийских санкциях

Документ позволит вводить пошлины против стран, закупающих российскую нефть

Президент США Дональд Трамп намерен поддержать законопроект об ужесточении антироссийских санкций, который скоро поступит на рассмотрение Конгресса. Как сообщает источник в Белом доме, в случае одобрения документ даст американской администрации право вводить пошлины против государств, приобретающих нефть у России.

— Такое решение американского лидера, — указывает CNN, — было принято спустя несколько дней после скоропостижной смерти одного из авторов законопроекта — сенатора-республиканца (от штата Южная Каролина), — сообщает американское СМИ.

Ранее главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России.

Вадим Вахрушев