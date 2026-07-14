Выпускников 9-х классов обязаны зачислить в 10-й класс

Отказать в приеме могут только из-за отсутствия мест

Фото: Артем Дергунов

Минпросвещения России разъяснило порядок приема в 10-й класс. Ведомство подтвердило, что органы управления образованием обязаны предоставить место каждому выпускнику 9-го класса.

— Если выпускник 9-го класса не прошел успешно индивидуальный отбор, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, обязаны предоставить ему место в данной образовательной организации в классе универсального профиля либо в другой территориально доступной школе, — сказано в сообщении ведомства.



Единственной причиной для отказа в приеме может стать отсутствие свободных мест в конкретной школе. В этом случае родителям рекомендуется обращаться в региональный орган управления образованием или местную администрацию.

В Минпросвещения подчеркнули, что Конституция РФ и закон «Об образовании» гарантируют общедоступность и бесплатность среднего общего образования, поэтому каждый выпускник имеет право на его получение независимо от результатов индивидуального отбора.

Ранее в Минобрнауки Татарстана рассказали, что большинству школьников не нужно высшее образование.

Вадим Вахрушев