Выпускников 9-х классов обязаны зачислить в 10-й класс
Отказать в приеме могут только из-за отсутствия мест
Минпросвещения России разъяснило порядок приема в 10-й класс. Ведомство подтвердило, что органы управления образованием обязаны предоставить место каждому выпускнику 9-го класса.
— Если выпускник 9-го класса не прошел успешно индивидуальный отбор, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, обязаны предоставить ему место в данной образовательной организации в классе универсального профиля либо в другой территориально доступной школе, — сказано в сообщении ведомства.
Единственной причиной для отказа в приеме может стать отсутствие свободных мест в конкретной школе. В этом случае родителям рекомендуется обращаться в региональный орган управления образованием или местную администрацию.
В Минпросвещения подчеркнули, что Конституция РФ и закон «Об образовании» гарантируют общедоступность и бесплатность среднего общего образования, поэтому каждый выпускник имеет право на его получение независимо от результатов индивидуального отбора.
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