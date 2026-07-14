РЖД приостановили продажу билетов на южные поезда
Изменения затронут маршруты к курортам Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод
РЖД временно приостановили продажу билетов на ряд поездов южного направления с 30 сентября. Причина — ремонтные работы на инфраструктуре и корректировка расписания, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании.
— В связи с проведением в октябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре и корректировкой расписания и маршрутов некоторых поездов дальнего следования, — передает издание.
Изменения затронут поезда, следующие к курортам Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод. Продажу билетов планируется возобновить в течение недели после корректировки графика движения.
Ранее сообщалось, что пассажиропоток на поездах Казань — Йошкар-Ола вырос на 34%.
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