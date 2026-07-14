РЖД приостановили продажу билетов на южные поезда

Изменения затронут маршруты к курортам Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод

Фото: Динар Фатыхов

РЖД временно приостановили продажу билетов на ряд поездов южного направления с 30 сентября. Причина — ремонтные работы на инфраструктуре и корректировка расписания, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании.

— В связи с проведением в октябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре и корректировкой расписания и маршрутов некоторых поездов дальнего следования, — передает издание.

Изменения затронут поезда, следующие к курортам Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод. Продажу билетов планируется возобновить в течение недели после корректировки графика движения.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток на поездах Казань — Йошкар-Ола вырос на 34%.

Вадим Вахрушев