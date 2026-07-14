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«Союз МС-29» стартовал к МКС с экипажем из двух россиян и американца

18:01, 14.07.2026

Ожидается, что стыковка корабля с МКС состоится в 20:56 мск

«Союз МС-29» стартовал к МКС с экипажем из двух россиян и американца
Фото: скриншот трансляции "Роскосмоса"

Пилотируемый корабль «Союз МС-29» успешно стартовал с космодрома Байконур и направился к Международной космической станции.

В состав экипажа вошли космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Ожидается, что стыковка корабля с МКС состоится в 20:56 мск.

скриншот трансляции "Роскосмоса"

Международный экипаж проведет на станции 261 сутки. За это время космонавтам предстоит выполнить 38 научных экспериментов в рамках российской космической программы и совершить два выхода в открытый космос.

Напомним, что ранее на МКС провели вторую серию эксперимента «Экран-М» при участии татарстанского космонавта Сергея Рыжикова.

Наталья Жирнова

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