В Татарстане для голосования по поправкам в Конституцию напечатают почти 3 млн бюллетеней

Полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс» передал ЦИК Татарстана изготовленный тираж бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Всего отпечатано 2 938 433 бюллетеней, они будут на русском и татарском языках. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии РТ.

«Сегодня мы фактически запускаем доставку бюллетеней для голосования по территориальным избирательным комиссиям республики. Бюллетени для голосования под охранной ГУП «Главный центр специальной связи» будут доставлены в территориальные избирательные комиссии республики, а затем распространены по участковым избирательным комиссиям», — рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.



В Татарстане продолжается прием заявлений от тех, кто хочет участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ вне избирательных участков. К голосующим вне избирательного участка придут со специальным герметичным пакетом, в котором будут бюллетень, бланк заявления о голосовании на дому, защитная маска, перчатки, дезинфицирующая салфетка, авторучка.



Голосование пройдет с 25 июня по 1 июля.