Слезы Лондона, золото Квебека и антирасистский бросок Джей Ар Холдена

Оле-оле-оле, оле, Россия, вперед!

В День России спортивная редакция «Реального времени» вспоминает и переживает вместе с читателями самые яркие эпизоды в истории игровых национальных команд страны. Подсказка: знаковых побед было не так много, а пик их пришелся на «нулевые».

1998, серебро хоккейной сборной России на Олимпиаде в Нагано



В том далеком году российский хоккей жил аж тремя жизнями на внешнем контуре и на внутреннем. Лучшие из лучших играли в НХЛ, и из них собрали сборную России для участия на Олимпиаде в японском Нагано. Лучшие из худших заполонили Европу, приезжая на чемпионаты мира и проваливая их с незавидной регулярностью. Единственный раз мы добрались до медалей в 2002 году, и то благодаря везению. Остальные же играли в чемпионате России, в котором в 1998 году впервые в своей истории победил «Ак Барс». Показательно, что на Олимпиаде-1998 не играл ни один хоккеист из российского чемпионата, на чемпионате мира того же года таковых было девять при 14 легионерах.

«Нагано-1998» получилось яркой вспышкой, оставив приятное послевкусие на долгие годы. Это была сплоченная команда — на вопрос журналиста о взаимодействии с братом Валерием ее лидер Павел Буре ответил, что «у нас команда братьев». Свои слова он подкрепил делом, забив пять шайб в победном полуфинале с Финляндией — 7:4.

Увы, в финале наша сборная натолкнулась на стену в лице Доминика Гашека, а у соперников, сборной Чехии, нашелся человек с победной фамилией Свобода. На футбольном турнире в Москве-1980 победу Чехословакии принес Индржих Свобода, а 18 лет спустя единственный гол хоккейной дружины забил Петр Свобода. Было бы красиво, если бы они оказались родственниками, как хоккеист Доминик Гашек и его двоюродный брат футболист Иван Гашек. Но Свободы только однофамильцы.

Кстати, именно 1998 год стал поворотным в развитии российского хоккейного чемпионата. Цифры для сравнения: ЧМ-1997 — 9 россиян, 13 легионеров в составе сборной, ЧМ-1998 — 9-14, ЧМ-1999 — 19-4 и серебряный ЧМ-2002 — 22-3. Наши клубы стали активно возвращать легионеров хотя бы из Европы, и катализатором этого процесса стал «Ак Барс»: Трефилов, Баутин, Ерофеев, Кудашов, уже не игравшие в сборных Давыдов, Квартальнов, Прохоров.

Спустя 11 лет после Нагано Павел Буре удивительным образом свяжет себя с Татарстаном, женившись на уроженке Набережных Челнов Алине Хасановой. Прошло 11 лет со дня свадьбы, и сейчас у четы Буре трое детей.

1999, матч отборочного цикла ЧЕ-2000 по футболу Франция — Россия

…«Как мысли черные к тебе придут, Откупори шампанского бутылку. Иль перечти «Женитьбу Фигаро». Хороший совет от Мольера, не исключено, что его использует Роже Лемерр, французский тренер, выигравший в итоге чемпионат Европы-2000. А мы вместо «Фигаро» пересматриваем матч на «Стад де Франс» с действующими чемпионами мира.

Помнится, в начале того отборочного цикла мы были полны надежд и чаяний. Популярный тогда «Спорт-экспресс» буквально продавил решение о назначении на пост главного тренера сборной Анатолия Бышовца. Отличного в прошлом нападающего («Но недаром клуб «Фиорентина» предлагал мильон за Бышовца»). Отличного поначалу тренера — победа в олимпийском Сеуле, с «Юра, забей, я тебя умоляю», это последняя подобная победа СССР не только в футболе, но вообще в командных игровых видах. Но в данном конкретном отборе Бышовец, как Иван Сусанин, завел тремя стартовыми поражениями сборную страны в болото.

Бышовца сменил Олег Романцев, тут же одержав две победы. Но перед этой игрой положение все равно было аховое. Шесть очков после пяти матчей, четвертое место, ниже Исландии, Франции и Украины, от которой мы отставали на 8 очков (больше, чем набрали к тому времени).

Начали «за здравие» — Александр Панов открыл счет. Миниатюрный форвард, про которого тогдашний тренер «Рубина» Павел Садырин говорил мне: «Шкет такой был, со стакана падал». Но французы и отыгрались, и вышли вперед, что выглядело вполне логично. К 1999 году мы уже как-то начали смиряться с тем, что стали второстепенной спортивной державой.

Но тут Панов пальнул во второй раз, точно так же, как в недавнем финале Кубка России за «Зенит», когда питерцы переиграли «Динамо» — 3:1. А затем была комбинация, которая чем-то напоминает советский фильм про «Электроника» — все валятся на площадке, когда надо забивать гол. После передачи Ильи Цымбаларя в штрафной французов улеглись четыре человека, включая Панова, а Валерий Карпин вколотил победный мяч в сетку. Камера выхватила лицо ликующего Александра Филимонова, который был в том матче прекрасен, двумя сейвами на старте матча «оставив наших в игре»… Победа в итоге оказалась локальной (по вине все того же Филимонова), но те эмоции до сих стоят комом в горле, до слез, до дрожи. Пожалуй, таким же матчем был поединок с Испанией на ЧМ-2018 с «ногой Акинфеева», осчастливившей всю Россию.

Вдвойне приятно, что в составе россиян на «Стад де Франс» сыграл воспитанник казанского футбола, бывший игрок «КАМАЗа» Евгений Варламов.

2000, золото на Олимпиаде мужской сборной по гандболу

31 декабря 1999 года Борис Ельцин скажет «я ухожу», а слова «я устал» ему припишут на самом деле уставшие и от него самого, и от стиля его руководства россияне. Разломав через колено большую империю, потеряв влияние на мировом пространстве, мы напоминали тогда нынешних белых американцев и европейцев, бухающихся на колени при любой удобной возможности.

Бывшие советские люди разбежались к концу XX века по всей планете. К примеру, киргиз Талант Дуйшебаев и украинец Андрей Щепкин осели в Испании, где защищали цвета местных клубов и сборной.

Но, разлетевшиеся в один момент, как ртуть, мы начали собираться в одну страну, в одну сборную. Воспитанники советского гандбола Павел Сукосян из Молдавии и белорус Александр Тучкин были в составе сборной России как единственной реальной силы на постсоветском пространстве.

Но начинали мы Сидней-2000 со скрипом. Минимальные победы над Египтом — 22:21 и Южной Кореей — 26:24, поражение от Германии — 23:25 на какое-то время отправили сборную России на обочину внимания татарстанских болельщиков. Тем более что в Сиднее играла баскетбольная сборная под управлением Станислава Еремина, в составе которой выступали Руслан Авлеев, Владислав Кубраков и Евгений Пашутин, все — УНИКС. Но с первого же раунда плей-офф гандболисты просто крушили всех. Словению, Югославию, Швецию в финале. Лысый Андрей Лавров, перешагнувший свое 38-летие, в одночасье стал секс-символом того года. На встрече олимпийцев с новым президентом страны гандболисты стояли в «ближнем кругу», а волгоградец Сергей Погорелов фотографировался, положив свою огромную руку на плечо Владимира Путина.

К сожалению, Погорелов плохо кончил, уйдя из жизни в прошлом году…

2002, победа на Кубке мира по водному поло

Такой же многонациональной, как гандбольная дружина, была ватерпольная сборная. «Таджик» Марат Закиров, молдаванин из Украины Дмитрий Стратан, грузин Реваз Чомахидзе, Александр Федоров, родившийся в Севастополе, который на тот момент принадлежал Украине.

Финал проходил в Белграде, на родине главного фаворита турнира Югославии, но в главном матче сошлись команды России и Венгрии. И победа была на стороне россиян, в составе которых, помимо нынешнего тренера «Синтеза» Закирова и президента СК ВВС «Синтез» Ирека Зиннурова, играли недавний наставник команды Александр Ерышов и будущие игроки казанской команды Дмитрий Горшков, Николай Максимов, Юрий Яцев.

2002, выигрыш Кубка Дэвиса

В прошлом году «Реальное время» опубликовало два интервью с одним из героев финального матча сборных Франции и России Михаилом Южным. Поэтому желающим освежить воспоминания сюда и сюда.

2007, золото на чемпионате Европы по баскетболу

Как можно обвинять Россию в расизме, если одним из ее спортивных героев является Джей Ар Холден, темнокожий американец, ни слова не знающий по-русски, во всяком случае, не демонстрировавший своих знаний «в великом и могучем». Зато он умел точно бросать кожаный мяч в кольцо и был приглашен в сборную России в один из последних ее звездных подборов игроков. Андрей Кириленко, Виктор Хряпа, Сергея Моня, Алексей Саврасенко. Надежные Захар Пашутин, Быков, Моргунов, бойцы Понкрашов, Самойленко, которого, по большому счету, вырастил УНИКС, но Петр на том ЧЕ представлял московское «Динамо». А из Казани мы делегировали на Евро Николая Падиуса. Но огромная роль в той победе у Дэвида Блатта, второго иностранного тренера, успешно проявившего себя в России. Первым станет итальянец Джованни Капрара, выигравший звание чемпионок мира 2006 года с женской волейбольной сборной.

2008, четвертьфинал чемпионата Европы по футболу, Россия – Голландия — 3:1

А третьим стал голландец Гус Хиддинк, ради которого мы немного нарушим хронологию. Поскольку его сборная порадовала уже осенью 2007 года, обыграв дома Англию — 2:1. В эпическом матче, особенно дорогом тем, что сборная страны выиграла, отыгравшись. Как с Францией на «Стад де Франс». Но, и это отличительная черта Хиддинка, он едва сам же не «опошлил» свой триумф, проиграв в следующем матче Израилю и поставив сборную страны на грань невыхода на Евро.

Что касается самого Евро, то на момент встречи Голландии и России уверенных в победе последней было, наверное, человек 30. Во всем мире. Ну то есть футболисты, тренеры и административный штаб сборной. Ну, может, жены еще верили, та же Инна Жиркова, к примеру.

Оранжевые в группе вынесли вперед ногами Италию, Францию и Румынию так легко, что создалось впечатление, что команде Марко ван Бастена не будет равных на чемпионате. Равных ей действительно не было, соперники по группе были гораздо слабее, а конкурент по плей-офф — Россия — сильнее. Андрей Аршавин, достигший тогда уже 27-летнего возраста, был главным козырем той сборной, хотя мог и не сыграть на Евро из-за красной карточки в матче с Андоррой.

2008, золото на чемпионате мира по хоккею в Квебеке

Хронологически именно эта победа начала те весну и лето (выигрыш Казанью права проведения Универсиады, победа БК ЦСКА в Евролиге, успех Димы Билана на «Евровидении», Олимпиада в Пекине), запомнившиеся российскими победами везде и всюду.

После «команды-братьев» российским хоккеистам особо нечем было похвастать. Даже лучшие итоги (бронза на Олимпиаде-2002, серебро на ЧМ-2003, выигрыш у Канады в четвертьфинале ОИ-2006, бронза на ЧМ-2007) отдавали привкусом незавершенности, спортивной недосказанности.

Вся драматичность того чемпионата для нас аккумулировалась в финальном матче. Проигрывать 2:4 к началу третьего периода само по себе неприятно, а уж на площадке противника тем более. Перелом начался с гола Алексея Терещенко, который на то время был доволен гонорарами, как и его коллеги по сборной. Два следующих гола, один из которых оказался победным, на счету Ильи Ковальчука.

После победы сборная России также отправится на прием к президенту Путину, на который Александр Овечкин прибудет в шлепанцах. Через год россияне повторят свой триумф на чемпионате мира, который пройдет уже в Швейцарии.

2012, золото волейбольной сборной на Олимпиаде

Чем ближе победа по времени, тем меньше о ней можно написать. А о чем еще вспомнить, пересматривая волейбольный финал Лондона-2012? О решении Владимира Алекно поменять амплуа игроков, его «мотивирующих» словах, бразильцах, которые начали заранее праздновать победу… Все написано уже по сто раз, причем эта победа попала бы в сокровищницу не только российского, но и советского спорта. С баскетбольными тремя секундами, хоккейной Суперсерией, волейбольным триумфом подопечных Николая Карполя, также отыгравшихся в Сеуле-1988 в финале с перуанками со счета — 0:2.

2016, золото женской гандбольной сборной в Рио

Творцом успехов российского гандбола является Евгений Трефилов — главный тренер, наставник, «слуга царю, отец солдатам». Тонкий психолог и знаток женских душ. Он стал одним из главных российских ньюсмейкеров Олимпиады, после каждого из восьми победных матчей даря читателям и слушателям крылатые фразы. Одна из таких: «Стоит раз сказать женщине, какая она красавица, будешь потом всю жизнь за ней посуду мыть. Кто-то посмеется над этим высказыванием, а я вот мою...».

