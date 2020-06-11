«Агросила» может напоить низколактозным молоком «made by Tatarstan» зарубежных покупателей

Выпустить новинку на рынок планируется осенью 2020-го, уже рассматривается возможность экспорта продукта

Фото: Ринат Назметдинов

Уже к октябрю-ноябрю этого года на прилавках магазинов по всей России может появиться низколактозное молоко, произведенное в Татарстане. О таких планах сегодня на онлайн-конференции заявили в «Агросиле-Молоко». Как выяснила корреспондент «Реального времени», в компании рассматривают возможность экспорта продукта, а внутри страны готовятся выпускать и линейку молочной продукции с сертификатом «Халяль», параллельно продолжая модернизацию собственных производств.

Модернизация производства

В этом году ООО «Агросила-Молоко» показало рост объемов производства — за пять месяцев компания произвела 16 тысяч тонн продукции на 800 млн рублей, что составило 120% относительно прошлого года. И это с учетом того, что производственные мощности на данный момент загружены на 66%.

Сейчас на предприятии продолжается модернизация технологической цепочки: происходит постепенная замена сепараторов, гомогенизаторов — все это в итоге влияет на вкусовые свойства продуктов, на их срок годности. В августе по плану — ввод в эксплуатацию автомата по фасовке творога в мешки флоупак и новой линии фасовки сметаны в стаканы.

— Мы не меняли свои инвестиционные программы в связи с пандемией. Планы на этот год сохраняются, — констатировала заместитель генерального директора АО «Агросила» Светлана Байрашева.

Объем инвестиций в модернизацию составил 21 млн рублей. Компания планирует окупить затраты за 3 года.



Низколактозное молоко и халяль-линейка

По словам заместителя генерального директора АО «Агросила» Светланы Байрашевой, совместно с маркетинговым отделом в компании рассматривали несколько вариантов расширения категорий производства товара и остановились на двух новинках.

— Первое направление очень актуально для нашей республики — это производство линейки халяль. Мы получили необходимые разрешительные документы — сертификаты «Халяль», которые позволяют нам производить эту продукцию. В этом году мы расширяем линейку за счет производства творожной продукции и масла, — отметила спикер. До сих пор компания производила с сертификатом «Халяль» только молоко.

Второе нововведение — производство низколактозного молока. Дело в том, что, по данным ВОЗ, с возрастом у каждого пятого человека появляется непереносимость лактозы (молочного сахара). Это происходит из-за нехватки в организме специального фермента, который расщепляет лактозу. В новом продукте доля лактозы благодаря дополнительной технологической обработке будет снижена с 4,7% до 0,1%. Планируется, что на прилавке магазинов он появится уже в октябре-ноябре этого года.

Фото rt-online.ru

Планы на экспорт

По словам Светланы Байрашевой, на данный момент молочную продукцию «Агросилы» продолжают реализовывать в торговых сетях по всей России, за рубеж она пока не поставляется. Но такой вариант в компании рассматривают. Речь о сухой молочной сыворотке, сухом молоке и масле при условии соблюдения условий хранения.

Возможность или невозможность экспорта определяет срок годности. Например, халяльное молоко поставлять за рубеж не получится, а вот новое низколактозное — вполне.

— Скорее всего, будем прорабатывать это направление, потому что его срок годности составит до 6 месяцев, — говорит заместитель генерального директора АО «Агросила».

Мария Горожанинова