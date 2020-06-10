В Татарстане запустят производство низколактозного молока

В Татарстане АО «Агросила» начнет выпускать в 2020 году низколактозное молоко.

По данным ВОЗ, с возрастом у каждого пятого человека появляется непереносимость лактозы (молочного сахара). Это происходит из-за нехватки в организме специального фермента, который переваривает лактозу.

В продукте доля лактозы будет снижена до 0,1%, тогда как в обычном молоке ее содержание в среднем составляет 4,7%.

Также компания расширит ассортимент продукции «Халяль». С 2018 года в линейке представлены кефир, катык, ряженка и сметана. Теперь покупатели смогут купить молоко, продукт из творожной группы и масло, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В конце мая в Казани открыли торговую площадку без наценок. Цены здесь устанавливают сами фермеры. Торговая площадка рассчитана и на обычного потребителя, и на представителей бизнеса.