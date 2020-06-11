Фотомарафон «100-летие ТАССР»: семейный спортивный праздник в Набережных Челнах, 1980-е годы

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 298-я

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "КАМАЗ"

К 1 января 1980 года в ТАССР жили 3,4 миллиона человек, из них 2,2 миллиона в городах и 1,2 млн в сельской местности. К последнему десятилетию советской власти темпы урбанизации в республике выросли, и Татария, бывшая когда-то сельскохозяйственным регионом, превратилась в мощный промышленный центр.

Преобладание городского населения над сельским объяснялось тем, что города стали серьезным центром притяжения для сельской молодежи: там были вузы, промышленные предприятия. Особенно сильный прирост населения испытывали Набережные Челны (в начале 1980-х переименованные в Брежнев) — туда только за 1980 год приехали 11,2 тысяч человек — и Нижнекамск, центр нефтехимической промышленности республики (механический прирост в 1,6 тысячи человек за 1980 год). Разумеется, привлекал людей в города и фактор более комфортной жизни (медицина, быт, культура).



Бабушка и внучка, деревня Верхний Тимерлек Рыбно-Слободского района ТАССР, 1982 год

Сокращение численности сельчан происходило как за счет естественного, так и механического движения населения. Уезжали из сел в основном в города республики (правда, около четверти сельчан вообще покидали Татарию и переезжали в соседние регионы). Например, в 1980 в города ТАССР из сельской местности переехали почти 30 тысяч человек, из них треть — в Казань. Люди переселялись в города в основном из маленьких деревень, к которым больше всего подходило определение «богом забытые»: находившихся вдали от райцентров, не имевших даже фельдшерских пунктов, не говоря уже о клубах. Влияла на такое решение и тяжелая физическая работа: многие колхозники до сих пор вручную собирали картошку и вывозили ее с полей, доили коров, чистили навоз на фермах — механизация сельского хозяйства хоть и шла полным ходом, но все равно была недостаточной.



В итоге статистические данные показывали неумолимую тенденцию к снижению численности сельского населения: республика все больше урбанизировалась. В 1981 году на селе в Татарии жили 1 152,9 тысяч человек, в 1982 — 1 126 тысяч, в 1983 — 1 104 тысячи, в 1985 — 1 053 тысячи жителей.



Девочка из Набережных Челнов, 1980-е годы. Фото: из фондов Музея ПАО «КАМАЗ»

Рождаемость в республике на тот момент была 15,7 человек на 1 тысячу, смертность — 9,5 человек на тысячу. Интересно, что в Казани, например, показатель рождаемости составлял 14,2, а смертности — 9,1 человек. А вот в юных городах, образовавшихся недавно и активно заселявшихся в предшествовавшие 20 лет, рождаемость была выше, а смертность ниже. Например, в Лениногорске на тысячу человек рождалось 18,9 детей, умирало 7,1 человек. А в автограде в период бурного подъема КАМАЗа в год на тысячу человек рождались 32,8 младенца, а умирали всего 3,5 горожанина.

Рост рождаемости в республике наблюдался всю первую половину 1980-х годов. Это считается результатом мер, которые страна и республика проводила в поддержку семей с детьми: продолжали строиться детские сады, на предприятиях велась активная социальная работа, развивалось качество педиатрического обслуживания, в райцентрах строились современные роддома, а матерям предоставлялся долгий декретный отпуск. В 1980 году в ТАССР родились 54 272 малыша, в 1981 — 55 465 детей, в 1983 — 63 981 ребенок.



Мать и дочь, с. Рыбная Слобода, 1980 год

Показатели смертности по республике колебались на фоне тенденции к ее сокращению. При этом коэффициент смертности сельского населения в 1,4 раза превышал коэффициент смертности городского — просто потому что молодежи на селе оставалось все меньше, и жители сельской местности в массе были старше, чем горожане. Сказывался, к сожалению, и низкий уровень медицинского обслуживания.



В итоге к концу советской эпохи Татария пришла молодым, активным, промышленно развитым регионом, с большой долей городского населения и активной миграцией из деревни в город. Три города были центрами притяжения нового населения в 1980-х — Казань, Набережные Челны (Брежнев) и Нижнекамск. Нефтяной юго-восток к тому времени был уже полностью застроен, здесь еще после войны возникли два новых города — Альметьевск и Лениногорск — которые тоже вносили свой серьезный вклад в демографию республики.

Людмила Губаева