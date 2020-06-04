Казанцы выстраиваются в очереди у наркологий

Из-за COVID-19 многие не успели поменять водительские права

Фото: Элеонора Рылова

Как только в Казани ввели послабления санитарно-эпидемиологического режима, у отделений Республиканского наркологического диспансера выросли очереди. С 12 мая стало возможным получать платные услуги РНД, но только при наличии средств индивидуальной защиты. Казанцы ринулись менять права, не успев это сделать из-за карантина, а также опасаясь роста цен на медосвидетельствование у нарколога. Ситуация напоминает происходившее в ноябре прошлого года, когда очереди в диспансер выросли из-за слухов о многократном повышении стоимости справки (дошло до того, что пожилой житель Татарстана умер в такой очереди в ожидании медосмотра). Сейчас в РНД информацию о подобном повышении цен на справки не подтверждают.

Когда повысят цены — решит Москва

В Республиканский наркологический диспансер на улице Сеченова я попала в самый обеденный перерыв. Однако все равно пришлось занимать очередь, состоящую пока из парня и девушки в медицинских масках и перчатках. Люди быстро прибывали. Некоторые посетители явно не ожидали увидеть столько народа и недоуменно уточняли: «Это за справками очередь?» К моменту открытия я насчитала 20 человек. Все они толпились у входа, мало кто из них соблюдал социальную дистанцию.

Тут выяснилось, что нарколог работает только до 14.30. «А нас успеют принять?» — осторожно интересуюсь я.

«Сейчас быстро все делают. У них база есть, быстро по спискам сличают», — охотно делится женщина средних лет, представившаяся как Айгуль. Как она рассказала, у нее заканчивается срок действия водительских прав, и она поначалу опасалась, что из-за коронавирусной пандемии не успеет их поменять. «Власти вроде разрешили автомобилистам на время карантина ездить без продленных прав, но все ли инспекторы об этом знают? Как-то спокойнее, когда с документами все в порядке», — говорит она.

Внутрь запустили первую партию из шести человек. Остальные остались у проходной

— А у вас здесь всегда такие очереди? — интересуюсь у охранника.

— По-разному, бывает и до 50 человек — в зависимости от времени.

Внутрь запустили первую партию из шести человек. Остальные остались у проходной.

Не пустовало и амбулаторное отделение №2 Республиканского наркодиспансера на улице Тунакова, 64. В самый разгар рабочего дня в очереди плотно друг к другу стояли человек 10. Большинству пришедших была нужна справка нарколога для обновления или получения водительского удостоверения, но были и те, кому она требовалась для предоставления в военкомат или по месту работы.

Внутрь здания пускали по двое, там же, как выяснилось, можно было и оплатить медуслугу. Стоимость приема нарколога с прошлого года не изменилась и по-прежнему составляет 700 рублей.

— Справка от нарколога действительна в течение года, и я, когда услышал еще в ноябре, что цены вырастут чуть ли не в три раза, хотел заранее ее взять. Но тут такие очереди змеились! Ну а сейчас уж время пришло менять удостоверение. Тем более что вроде опять поговаривают, что цену на медосмотр увеличат с 1 июля, — поделился с корреспондентом «Реального времени» мужчина средних лет, назвавшийся Андреем Петровичем.

Впрочем, в пресс-службе РНД информацию о повышении стоимости прохождения медкомиссии для получения заключения нарколога не подтверждают. «В данный момент такой информации у нас нет. Это будет решаться на федеральном уровне», — сообщили нашему изданию.

Не пустовало и амбулаторное отделение №2 Республиканского наркодиспансера на улице Тунакова, 64

Пресс-секретарь РНД Раиля Сабирова рассказала, что в связи с коронавирусной инфекцией в работе отделений республиканского наркодиспансера был перерыв, но сейчас все работает в штатном режиме. «В помещение пускают только определенное количество людей, чтобы была возможность соблюдать дистанцию. Маска, перчатки — обязательны», — пояснила она.

На официальном сайте РНД сообщается что с 12 мая «медицинское освидетельствование врача психиатра-нарколога об отсутствии медицинских противопоказаний к осуществлению определенных видов деятельности проводится в обычном режиме, кроме субботы». Сделать это можно в трех местах: на ул. Сеченова, 6, Тунакова, 64 и Фаткуллина, 9.

Отложили на неопределенный срок

Напомним, ажиотаж среди желающих пройти обследование для получения или продления водительских прав в городах Татарстана, как и по всей стране, случился в ноябре 2019 года. Наркодиспансеры тогда работали в авральном режиме, количество посетителей увеличилось вдвое. Люди стояли в огромных очередях по нескольку часов, а в Казани это даже привело к ЧП: в такой очереди скончался 73-летний мужчина.

Поводом для штурма наркологий стал приказ Минздрава РФ об изменении процедуры и стоимости прохождения обязательной медкомиссии. В частности, настоящие и будущие водители должны были пройти скрининговое исследование, позволяющее с высокой точностью определить наличие в организме наркотических веществ, а также сдать кровь на содержание CDT-белка — для определения склонности к алкоголизму. Поскольку оба анализа недешевы, то из-за этого стоимость водительского медосмотра в целом должна была подскочить в разы: от 5,3 до 8,8 тыс. рублей. Точную цифру тогда в Минздраве РТ не называли, оценивали только стоимость расходных материалов, которая составляет 1,7 тыс. рублей. И добавляли: до января 2020 года цены не поднимутся.

Введение режима смоизоляции и карантин в медицинских центрах, к которым отнесли и наркологические диспансеры, привели к тому, что люди не смогли вовремя поменять документы

Однако тысячи оккупировавших наркодиспансеры россиян вынудили главу Минздрава РФ, на тот момент Веронику Скворцову, отложить вступление в силу своего же приказа на неопределенный срок. Поэтому до сих пор на медосвидетельствование у нарколога сохранилась прежняя цена — 700 рублей.

Кстати, новый алгоритм обследования занимает не один день и требует другого, более дорогостоящего оборудования. По данным Минздрава, не все наркодиспансеры его имеют, его еще предстоит приобрести. Есть ли такое сейчас в РНД, нам ответили уклончиво: «... в данный момент для проведения исследований используется оборудование, необходимое согласно нынешним нормативам».

Мораторий на штрафы

Эпидемия коронавируса заставила поволноваться тех водителей, у которых истекал срок действия прав. Введение режима самоизоляции и карантин в медицинских центрах, к которым отнесли и наркологические диспансеры, привели к тому, что люди не смогли вовремя поменять документы. Ситуацию разрулил президент Владимир Путин, лично распорядившийся не штрафовать водителей за непродленные права. Согласно указу №275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации», водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля этого года, пока считаются действительными.

Обычно штраф за управление транспортным средством водителем, не имеющим прав, составляет от 5 до 15 тыс. рублей.