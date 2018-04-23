В Татарстане утвердили список востребованных профессий до 2025 года

В Татарстане утвердили список востребованных профессий с 2019-го по 2025 год. Среди них автомеханик, вышивальщица, повар, слесарь, ювелир и другие. Всего в списке 646 профессий. Распоряжение опубликовано на сайте правовой информации Татарстана.

В документе сказано, что республиканские министерства должны будут при оформлении контрольных цифр приема студентов на 2019/2020 учебный год руководствоваться указанным перечнем.

Ранее эксперты прогнозировали, что к 2020 году в Татарстане будет потребность в 30 тысячах высокопроизводительных рабочих в кластере «Иннокам». Потребность будет особенно заметна в нефтехимии, обрабатывающем производстве, строительстве, IT.