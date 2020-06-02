После скандала с приписками в Дрожжаном Минобрнауки РТ обещает проверить все техникумы

Сегодня в Минобрнауки РТ подтвердили факт увольнения директора Дрожжановского техникума отраслевых технологий и вскрытых фактов неправомерного зачисления студентами работников этого техникума и других организаций района.



По результатам служебного расследования и вскрытых нарушений законодательства вице-премьер — министр образования и науки РТ Рафис Бурганов провел совещание с руководителями подведомственных техникумов и колледжей. На нем действия уволенного директора «подверглись детальному анализу и жесткой критике», а сложившаяся ситуация была названа недопустимой для нынешней системы профобразования.

Министр предупредил: вольное обращение с законом и должностными обязанностями ни для одного руководителя не останутся безнаказанными. В планах ведомства — проверить все учреждения среднего профобразования на предмет соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

О выплаченных лжестудентам стипендиях в сообщении пресс-службы ведомства ничего не говорится.

Напомним, в данный момент историю масштабных приписок в Дрожжаном проверяют сотрудники БЭП.