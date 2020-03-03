Дефицит кадров в эпоху развития: промышленности Татарстана не хватает людей

Пока «Эссен продакшн» налаживает образовательные процессы с профучреждениями, а ОЭЗ открывают центры компетенций, предприятия уже столкнулись с проблемой отсутствия специалистов

Фото: Максим Платонов

По итогам 2019 года рост объема промышленного производства Татарстана составил 1%, достигнув показателя в 2 877 млрд рублей. Президент республики Рустам Минниханов остался недоволен темпами развития, ведь перед правительством стоит задача ежегодно расти на 2—3,3%. Вместе с тем даже для существующих объемов производств человеческих ресурсов не хватает — предприятия самостоятельно ищут способы восполнить кадровый голод, а развитие особых экономических зон еще острее обозначает поставленную проблему. Эксперты «Реального времени» уверены, что пора системно решать этот вопрос, времени ждать результаты движения WorldSkills и переориентации профильных учреждений нет — профессионалы нужны уже сейчас. Подробности — в материале, подготовленном совместно с пресс-службой АО «Эссен Продакшн АГ».

В Татарстане не хватает 41 тысячи специалистов

По данным министерства труда и социальной защиты РТ на 1 февраля 2020 года, в республике открыты вакансии для 40 912 специалистов, из которых 64,91%, а это 26 555 вакантных мест, для замещения рабочих профессий со средней заработной платой 32 480 рублей. Статистика портала «Работа в России» показывает немного другую цифру по вакансиям, но ясно дает понять, что особенно остро стоит вопрос в сфере производства.

«На 18 февраля 2020 года в базе вакансий по Республике Татарстан доступно свыше 33 тыс. вакантных мест, из них заявлены по сферам деятельности: в добывающей промышленности — 365 вакантных мест, легкой промышленности — 101 вакантное место, лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности — 144 вакантных места, металлургии, металлообработке — 940 вакантных мест, пищевой промышленности 1308 вакантных мест, производстве — 13 406 вакантных мест, машиностроении — 189 вакантных мест, химической, нефтехимической, топливной промышленности — 168 вакантных мест», — приводят цифры в пресс-службе Минтруда РТ.

В свою очередь данные центров занятости республики говорят о том, что соискатели находятся в поиске не производственных специальностей. Всего в Татарстане в качестве безработных зарегистрировано 11 466 человек, ранее работавших по таким специальностям: менеджеры, бухгалтеры и кассиры, экономисты, воспитатели, делопроизводители, администраторы, водители автомобиля, продавцы и консультанты товаров и услуг, повара, слесари-ремонтники, разнорабочие.

Опытных инженеров и технологов на рынке труда недостаточно

Особого внимания к проблеме требуют отдельные районы Татарстана, где сконцентрированы производственные кластеры. В пресс-службе мэрии Набережных Челнов «Реальному времени» пояснили, что с начала 2020 года в сервисе «Работа России» по району были открыты 4,2 тысячи вакансий для постоянного и временного трудоустройства. К 14 февраля потребности снизились до 3,5 тысячи человек. 55% вакансий приходится на рабочие профессии, в числе которых: электрогазосварщик, слесарь механосборочных работ, стрелок, водитель автомобиля, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Еще 30% — на вакансии специалистов и служащих (врачей разной специализации, медицинских сестер, инженеров разной квалификации, логистов) и только 12% вакансий не требуют квалификации.

«Производственные профессии находятся в топе самых востребованных профессиональных сфер, опытных инженеров и технологов на рынке труда недостаточно, востребованы рабочие заводские специальности, остро востребованы специалисты, занятые в здравоохранении: врачи, фельдшеры, медицинские сестры», — комментируют в пресс-службе мэрии автограда.

Нехваткой специалистов обеспокоены и сами производственные предприятия. Фото Максима Платонова

Нехваткой специалистов обеспокоены и сами производственные предприятия. Так, на сессии местных депутатов заместитель генерального директора КАМАЗа Андрей Максимов заявил о нецелесообразности открывать новые предприятия на ТОСЭР «Набережные Челны», объяснив это отсутствием кадров, которых при всей заинтересованности местных властей к привлечению новых компаний больше не становится, и как следствие — участники рынка конкурируют между собой за специалистов. Охота на кадры в Челнах открыта уже не первый год. Например, минувшей весной на фоне новостей о закрытии Ford Sollers компании выстроились в очередь за сотрудниками — на них претендовали КАМАЗ, Haier и другие компании.

«Эссен продакшн» в поиске специалистов новой формации

Остро стоит кадровый вопрос и на кондитерской фабрике «Эссен продакшн», где трудятся более 600 сотрудников. Поскольку местные образовательные учреждения не готовят необходимых специалистов, с самого запуска производства в компании самостоятельно искали профессионалов, предлагая им хорошие условия для переезда.

«На сегодня мы столкнулись с тем, что конкретно в нашем регионе по нашей ключевой специальности «оператор линии» кадры не готовит ни одно обучающее заведение. Наш оператор линии немного технолог, немного наладчик технологического оборудования, немного контролер качества и в какой-то степени немного программист. У нас поточное производство и если на одном краю засыпают муку, то на другом получают конфету в упаковке. Вся линия разделена на определенные участки, за которые отвечает оператор. Он управляет ими на небольших мониторах, где регулируются и задаются параметры в зависимости от того, что изготавливается на линии, корректирует поток, если вдруг происходят какие-то неполадки. Наш оператор линии — универсал четыре в одном», — отмечает Елена Романова, руководитель отдела персонала кондитерской фабрики «Эссен Продакшн АГ».

Так, по специальности «машинный оператор пищевых производств» готовят в вузах Казани (на базе КНИТУ), в Москве, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Мурманске, но не в Набережных Челнах, где базируется производство. В ссузах автограда обучают поваров, технологов, кондитеров, однако образование не поспевает за технологиями, и выпускники не обладают всеми необходимыми компетенциями для будущего работодателя.

В ссузах автограда обучают поваров, технологов, кондитеров, однако образование не поспевает за технологиями, и выпускники не обладают всеми необходимыми компетенциями для будущего работодателя. Фото Максима Платонова

И ситуация у «Эссен продакшн» — это лишь еще один пример. В Закамской зоне, как известно, особых экономических зон несколько. На ОЭЗ «Алабуга» сейчас создано более 6 300 рабочих мест. С каждым кварталом их число увеличивается, а согласно стратегии развития организации, к 2023 году при условии запуска производств всех резидентов на площадке будет уже 16 тысяч рабочих мест.

«Наши резиденты — это высокотехнологичные производства. Соответственно, они нуждаются в персонале, который имеет навыки и отвечает необходимым для таких предприятий стандартам», — отмечает Елена Пегушина, начальник отдела маркетинга и PR ОЭЗ «Алабуга».

Спасение утопающего — дело самого утопающего

Пока компании вынуждены сами справляться с нехваткой специалистов. «Эссен продакшн» с 2017 года сотрудничает с Набережночелнинским технологическим техникумом. Начинали все с экскурсий на предприятии, затем для студентов проводили профессиональные конкурсы, заинтересовывая потенциальных сотрудников, участвовали в приемной комиссии. В 2019 году на фабрику приняли первых поваров, а в этом году ждут технологов. Однако опыт уже показал, что, хотя к ним приходят способные ребята, все равно требуется вкладывать свои ресурсы, чтобы обучить их работать на современном оборудовании. Решать эту проблему собираются с помощью разработанной совместно с техникумом образовательной программы. Рассчитывают в компании и на то, что в перспективе свои результаты дадут экскурсии на производство для 9-классников из Набережных Челнов и Елабуги, где ребятам рассказывают о том, кто такие наладчики KPI, операторы линии, наладчики, упаковщики, делятся спецификой работы. По крайней мере, интерес со стороны подрастающего поколения есть.

«Эссен продакшн» также ведет переговоры с Набережночелнинским филиалом КФУ, чтобы на практике обучать студентов необходимым навыкам. Для этого неизбежно придется задействовать специалистов предприятия, что в условиях ограниченного количества кадров снова ребром ставит насущный вопрос: а кому в это время работать? Таким образом, на повестке стоит не только проблема недостатка профильных специалистов, но и тех, кто смог бы их обучить.

Помимо сотрудничества с образовательными организациями крупные компании идут по пути создания собственных центров компетенций. Фото Максима Платонова

Помимо сотрудничества с образовательными организациями крупные компании идут по пути создания собственных центров компетенций. КАМАЗ с 2008 года готовит работников в рамках своего Корпоративного университета. В ОЭЗ «Алабуга» в 2019 году начали обучение первые студенты на базе STEM-центра, ставшем реализованным поручением президента Татарстана по итогам совещания в 2018 году по вопросу подготовки кадров в особой экономической зоне. Пока в колледже ОЭЗ, запущенном совместно с Елабужским политехническим колледжем, обучают 100 ребят по направлениям, определенным по запросам резидентов: «Мехатроника», «АСУ ТП», «Химия» и «Электротехника». С нового учебного года их количество вырастет до 200. В колледже ждут выпускников 9-х и 11-х классов. Как и в случае с «Эссен продакшн», подготовка кадров осуществляется действующими работниками заводов-резидентов.

«Набор на обучение в эти группы планируется ежегодный. И это объясняется тем, что в год трудоустраивается около 500 человек на производства «Алабуги», 9 класс в Елабужском районе окончило около 1000 человек, а в Елабужском политехническом колледже обучается 600 человек. Право приоритетного трудоустройства будет у Елабужских выпускников», — комментируют планы в пресс-службе ОЭЗ «Алабуга».

Государство поможет?

Мария Яшенкова, директор агентства «Брайт Консалтинг», которое работает с крупнейшими пищевыми компаниями в Республике Татарстан и за ее пределами, уверена, что на государственном уровне необходимо провести детальную аналитику по самым востребованным специализациям и приступить к системному решению этой проблемы — в разных сферах экономики, не только в области производства.

— В Татарстане, а особенно в Закамской зоне республики, сложилась интересная и сложная ситуация, которая бросает вызов государственным органам, ответственным за вопросы трудовых ресурсов, и тем подходам к решению кадровых проблем предприятий, которые они используют,— отмечает собеседница издания.

По ее мнению, при развитии производственных площадок не учли вопрос нехватки специалистов.

— Мы в целом предполагаем, что достаточно немного доучить наших студентов, повысить квалификацию рабочих — и проблема будет решена. Но как решить проблему физической нехватки людей — ведь уже сегодня дефицит составляет порядка 50 000 человек? А ведь только ОЭЗ Алабуга заявила о строительстве нескольких крупных заводов. Например, Haier планирует нанять 5 000 специалистов. Что если дефицит людей будет нарастать? Где их найти и как обучить в соответствии с современными производственными требованиями? Эта промышленная зона как будто демонстрирует кризис и демографии, и подготовки специалистов в России в целом. Притом что «Алабуга» признана самой эффективной ОЭЗ в РФ. То есть проект успешный, но он породил неожиданную проблему, о которой никто не подумал при планировании развития зоны.

Отдельный вопрос — как избежать смерти малого и среднего бизнеса, который в зонах наибольшего дефицита кадров — таких как в Закамской зоне — просто не выдержат конкуренции за среднюю заплату сотрудников? Эта конкуренция в разгаре уже сейчас, — сказала Яшенкова.

Пока самой экономически сильной отрасли, промышленности, приходится практически полностью брать бремя подготовки кадров на себя. Фото Максима Платонова

А пока самой экономически сильной отрасли, промышленности, приходится практически полностью брать бремя подготовки кадров на себя. Но, обучая и вкладывая ресурсы в людей, компании вместе с тем вынуждены конкурировать даже за собственные выращенные кадры с другими предприятиями, ведь спрос в разы превышает предложение.

Минтруд РТ прогнозирует в 2020—2026 годах на рынке труда в Татарстане потребность в ускоренной подготовке водителей (автомобиля, трамвая и троллейбуса), слесарей-ремонтников, трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, машинистов насосных установок, электрогазосварщиков. Если говорить о квалифицированных специалистах со средне-специальным образованием, спроса ждут на слесарей, мастеров животноводства, поваров, кондитеров, станочников, аппаратчиков-операторов производства неорганических веществ, наладчиков станков.

С высшим образованием работодатели будут ждать кадры в области педагогики, конструкторско-технического обеспечения машиностроительных производств, медицины, химических технологий, машиностроения, технологических машин и оборудования, программной инженерии и др.

«Для решения кадровых вопросов в республике создаются ресурсные центры, призванные готовить специалистов «под ключ». В республике их 37. Каждое учреждение работает в связке с отраслевым министерством и предприятием. Большое внимание здесь отводится практическим занятиям, чтобы учащиеся уже во время учебы вникали в реальный производственный процесс. А после выпуска шли работать, что называется, уже к знакомому «станку». Повышению интереса к рабочим профессиям во многом способствовал проведенный в Казани мировой чемпионат по рабочим профессиям WorldSkills Competition — 2019», — перечисляют в минтруде меры, направленные на решение кадрового вопроса.

В пресс-службе министерства также напоминают, что на сегодня бизнес может получить субсидии на обучение своего персонала в рамках реализации национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Демография». В 2020 году на эти цели планируется направить из бюджета республики более 217,4 млн рублей. Но пока, оглядываясь на текущую ситуацию с кадрами, очевидно, что этих мер недостаточно.